MANFREDONIA – Il 19 luglio, nel corso di un’intervista rilasciata (ad altra testata giornalistica,ndr), l’assessora alla Cultura aveva dichiarato che la determina di affidamento relativa agli eventi Siponto Street Fest e Rive d’Autore sarebbe stata pubblicata sull’Albo Pretorio nel pomeriggio della stessa giornata.

A distanza di undici giorni da quella dichiarazione, secondo quanto rilevato da chi scrive attraverso la consultazione dell’Albo Pretorio comunale, le determine annunciate non risultano ancora pubblicate.

Nel frattempo, il programma culturale si è ulteriormente ampliato con l’iniziativa “Una Rotonda sul Mare”, articolata in tre serate previste il 31 luglio, 7 agosto e 21 agosto. L’evento è stato presentato pubblicamente attraverso manifesti e comunicazioni rivolte ad associazioni, scuole di ballo, DJ e artisti, invitati a manifestare la propria disponibilità alla partecipazione.

Anche per questa iniziativa, allo stato attuale, non risulterebbe pubblicata la relativa determina di affidamento sull’Albo Pretorio.

La vicenda ripropone un tema già emerso nelle scorse settimane: quello della tempistica con cui vengono resi pubblici gli atti amministrativi che accompagnano manifestazioni finanziate o organizzate dall’amministrazione comunale.

L’assenza delle determine, qualora confermata, alimenta interrogativi sulla piena conoscibilità degli atti amministrativi prima dello svolgimento degli eventi e rende opportuno un chiarimento da parte dell’Amministrazione comunale.

La questione assume inoltre rilievo sotto il profilo politico. Il sindaco ha più volte indicato trasparenza e legalità tra i principi ispiratori dell’azione amministrativa. Proprio per questo motivo, appare legittimo attendersi un chiarimento sulla situazione e sui tempi di pubblicazione degli atti relativi ai tre eventi culturali.

L’auspicio è che l’Amministrazione fornisca risposte puntuali e renda disponibili tutti gli atti necessari, così da consentire ai cittadini di conoscere con tempestività le procedure adottate e le modalità di impiego delle risorse pubbliche.

La trasparenza amministrativa rappresenta infatti uno strumento essenziale per rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini, soprattutto quando si tratta di iniziative di interesse pubblico finanziate con risorse della collettività.

A cura di Michele Arminio, Manfredonia 30 luglio 2026.