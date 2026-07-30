Il Touring Club Italiano – Club di Territorio di Manfredonia e l’Archeoclub d’Italia APS, sede Siponto–Monte Sant’Angelo, conferiranno la Targa dell’Amicizia al gruppo “Gargano da Scoprire” nel corso di un incontro culturale in programma martedì 4 agosto 2026, alle ore 16, a Manfredonia.

L’iniziativa rappresenta un momento di approfondimento dedicato al patrimonio storico, naturalistico e culturale del Gargano, con particolare attenzione alla speleologia, all’archeologia, all’antropologia, agli ambienti carsici e ai fondali marini. Il riconoscimento sarà assegnato per l’attività di divulgazione che il gruppo svolge da anni nella promozione delle ricchezze del territorio garganico.

Il programma prevede un percorso multidisciplinare che spazierà dalla religiosità rupestre alle tradizioni popolari, fino all’esplorazione subacquea e alla biodiversità costiera. Tra gli ospiti è prevista anche la partecipazione di Angela Quitadamo, rappresentante nazionale e presidente dell’Archeoclub d’Italia APS di Siponto–Monte Sant’Angelo.

Tra i relatori figurano il professor Andrea Grana, astrofisico, docente e autore, che approfondirà i temi della storia del Gargano, dell’eremitismo e della religiosità, mettendo in relazione il patrimonio locale con i principali percorsi devozionali europei.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla speleologia del Gargano, considerata non solo come attività esplorativa, ma anche come strumento di conoscenza e tutela di luoghi che custodiscono testimonianze archeologiche, storiche e culturali. In questo contesto sarà richiamata anche Grotta Scaloria, inserita nel dossier regionale per la candidatura UNESCO delle grotte carsiche preistoriche della Puglia.

Interverrà inoltre il dottor Giovanni Barrella, studioso di folklore, antropologia e speleologia, componente della Società Speleologica Italiana e del Gruppo Ricerche Puglia, che illustrerà aspetti legati ai fenomeni magico-superstiziosi, al folklore nelle grotte e alla simbologia della Triplice Cinta, soffermandosi sull’importanza della documentazione scientifica e della conservazione dei siti.

L’ultima parte dell’incontro sarà dedicata agli ambienti sommersi del Gargano grazie all’intervento di Francesco Colletta, esploratore subacqueo, che parlerà della tutela delle cavità sommerse, della biodiversità marina e della valorizzazione del patrimonio costiero, evidenziando il legame tra il sistema carsico dell’entroterra e quello del litorale.

La consegna della Targa dell’Amicizia a Gargano da Scoprire concluderà l’evento, riconoscendo il costante lavoro di divulgazione e promozione del patrimonio storico, naturalistico e culturale del Gargano.

Lo riporta scintilena.com.