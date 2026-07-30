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MANFREDONIA VELA Manfredonia ospita per la prima volta i Campionati Italiani Giovanili in Doppio di vela

Per la prima volta Manfredonia sarà teatro dei Campionati Italiani Giovanili in Doppio, uno degli appuntamenti più importanti della vela nazionale giovanili

Manfredonia vela

Manfredonia ospita per la prima volta i Campionati Italiani Giovanili in Doppio di vela

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Luglio 2026
Eventi // Manfredonia //

Per la prima volta Manfredonia sarà teatro dei Campionati Italiani Giovanili in Doppio, uno degli appuntamenti più importanti della vela nazionale giovanile. Dal 6 al 10 settembre la città sipontina accoglierà circa 500 atleti e 250 imbarcazioni, nell’ambito delle iniziative di Puglia 2026 – European Region of Sport.

La manifestazione prenderà il via domenica 6 settembre con la cerimonia inaugurale, mentre le regate si svolgeranno dal 7 al 10 settembre, giornata in cui è prevista anche la cerimonia di premiazione.

L’organizzazione è affidata al Gargano Sailing Club, con il supporto del Comitato VIII Zona della Federazione Italiana Vela (FIV), del Comune di Manfredonia e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

Per l’occasione sarà allestito un villaggio diffuso lungo il waterfront, con aree dedicate al varo delle imbarcazioni, parcheggi riservati a furgoni e carrelli, scivoli di alaggio e varo, ormeggi per i mezzi di assistenza e spazi destinati ad atleti, tecnici e pubblico.

Le attività saranno distribuite in diversi punti della città:

  • Spiaggia Castello, destinata ai catamarani;
  • Piazza Maestri d’Ascia e il Gargano Sailing Club, riservati alle derive;
  • Largo Diomede, dove sorgerà il FIVillage, cuore delle cerimonie e delle iniziative collaterali;
  • Laboratorio Urbano Culturale (LUC), che ospiterà uffici di regata e sala stampa.

Le competizioni coinvolgeranno le classi 420, 29er, RS Feva, Nacra 15, Hobie Cat 16 e Hobie Dragoon.

Tra i servizi predisposti figurano sei scivoli per l’alaggio e il varo, un’area dedicata ai gommoni di assistenza, parcheggi riservati e una zona palco con maxi-schermo per seguire gli eventi principali.

Alla realizzazione della manifestazione collaborano anche Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia, Protezione Civile, PASER, Yachting Club Marina del Gargano, Università degli Studi di Foggia, Pro Loco e numerose altre realtà del territorio.

Il waterfront di Manfredonia offrirà al pubblico la possibilità di assistere alle operazioni di varo e alle attività nei paddock, mentre il FIVillage sarà il punto di riferimento per cerimonie, incontri e iniziative dedicate agli appassionati.

Gli organizzatori consigliano agli spettatori di raggiungere l’area con anticipo, sia per trovare parcheggio sia per individuare i migliori punti di osservazione. È inoltre raccomandato indossare un abbigliamento adeguato alle condizioni meteo marine, utilizzare protezione solare e consultare il programma ufficiale dell’evento per eventuali aggiornamenti su orari e svolgimento delle regate.

Lo riporta initaly.it.

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