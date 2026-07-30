Manfredonia ospita per la prima volta i Campionati Italiani Giovanili in Doppio di vela

Per la prima volta Manfredonia sarà teatro dei Campionati Italiani Giovanili in Doppio, uno degli appuntamenti più importanti della vela nazionale giovanile. Dal 6 al 10 settembre la città sipontina accoglierà circa 500 atleti e 250 imbarcazioni, nell’ambito delle iniziative di Puglia 2026 – European Region of Sport.

La manifestazione prenderà il via domenica 6 settembre con la cerimonia inaugurale, mentre le regate si svolgeranno dal 7 al 10 settembre, giornata in cui è prevista anche la cerimonia di premiazione.

L’organizzazione è affidata al Gargano Sailing Club, con il supporto del Comitato VIII Zona della Federazione Italiana Vela (FIV), del Comune di Manfredonia e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

Per l’occasione sarà allestito un villaggio diffuso lungo il waterfront, con aree dedicate al varo delle imbarcazioni, parcheggi riservati a furgoni e carrelli, scivoli di alaggio e varo, ormeggi per i mezzi di assistenza e spazi destinati ad atleti, tecnici e pubblico.

Le attività saranno distribuite in diversi punti della città:

Spiaggia Castello , destinata ai catamarani;

, destinata ai catamarani; Piazza Maestri d’Ascia e il Gargano Sailing Club , riservati alle derive;

e il , riservati alle derive; Largo Diomede , dove sorgerà il FIVillage , cuore delle cerimonie e delle iniziative collaterali;

, dove sorgerà il , cuore delle cerimonie e delle iniziative collaterali; Laboratorio Urbano Culturale (LUC), che ospiterà uffici di regata e sala stampa.

Le competizioni coinvolgeranno le classi 420, 29er, RS Feva, Nacra 15, Hobie Cat 16 e Hobie Dragoon.

Tra i servizi predisposti figurano sei scivoli per l’alaggio e il varo, un’area dedicata ai gommoni di assistenza, parcheggi riservati e una zona palco con maxi-schermo per seguire gli eventi principali.

Alla realizzazione della manifestazione collaborano anche Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia, Protezione Civile, PASER, Yachting Club Marina del Gargano, Università degli Studi di Foggia, Pro Loco e numerose altre realtà del territorio.

Il waterfront di Manfredonia offrirà al pubblico la possibilità di assistere alle operazioni di varo e alle attività nei paddock, mentre il FIVillage sarà il punto di riferimento per cerimonie, incontri e iniziative dedicate agli appassionati.

Gli organizzatori consigliano agli spettatori di raggiungere l’area con anticipo, sia per trovare parcheggio sia per individuare i migliori punti di osservazione. È inoltre raccomandato indossare un abbigliamento adeguato alle condizioni meteo marine, utilizzare protezione solare e consultare il programma ufficiale dell’evento per eventuali aggiornamenti su orari e svolgimento delle regate.

Lo riporta initaly.it.