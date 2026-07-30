Manfredonia, "pietre e bottiglie di vetro contro una ragazza. La stanno perseguitando". Ecco dove

MANFREDONIA – Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore relativa a un grave episodio che si sarebbe verificato ieri, nella serata di mercoledì 29 luglio. “Buonasera, redazione di StatoQuotidiano.

Desidero ringraziarvi per il prezioso lavoro che svolgete ogni giorno, offrendo un importante servizio ai cittadini attraverso la rubrica Spazio Lettori.

Vorrei segnalare un episodio molto spiacevole avvenuto intorno alle ore 18 in viale dei Crociati. Secondo quanto riferito, cinque ragazzi, a bordo di tre scooter, avrebbero lanciato pietre e bottiglie di vetro contro una giovane donna che, a quanto mi risulta, sarebbe da tempo vittima di atti persecutori.

L’accaduto avrebbe reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine e del personale del 118. Colgo l’occasione per rivolgere un appello ai genitori di questi ragazzi, affinché prestino maggiore attenzione ai comportamenti dei propri figli. Episodi di questo genere non possono essere considerati normali e non rappresentano i valori della convivenza civile. Grazie per l’attenzione.”

La testimonianza pubblicata rappresenta esclusivamente il punto di vista del lettore. Resta ferma la presunzione di innocenza per eventuali persone coinvolte e gli accertamenti sono demandati alle autorità competenti.