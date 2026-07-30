Manfredonia, questa sera la presentazione del libro “Fede, Speranza e Carità” di Michele Illiceto

MANFREDONIA – Sarà presentato questa sera, alle ore 20.15, nel chiostro di Palazzo San Domenico, sede del Comune di Manfredonia, il nuovo libro di Michele Illiceto: “Fede, Speranza e Carità”.

L’incontro offrirà l’occasione per approfondire il significato delle tre virtù teologali, che l’autore propone come strumenti concreti per affrontare il disagio esistenziale e il senso di vuoto che caratterizzano la società contemporanea.

Nel volume, Illiceto sostiene che fede, speranza e carità non rappresentano valori superati, ma costituiscono un autentico percorso di libertà, capace di aiutare l’uomo a ritrovare il rapporto con Dio, con sé stesso e con gli altri.



Secondo l’autore, la fede non nasce dalla paura, ma dalla risposta all’amore di Dio. Nei momenti di difficoltà, la fede si apre alla speranza, intesa come la certezza di poter confidare in Dio quando ogni altra sicurezza viene meno. Da questo cammino nasce la carità, ossia la capacità di amare sé stessi e il prossimo con lo stesso amore ricevuto da Dio.

L’appuntamento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione di dialogo e riflessione sui temi al centro del libro, rivolti non solo ai credenti, ma a quanti sono alla ricerca di un senso più profondo della propria esistenza.