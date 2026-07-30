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Home // Eventi // Manfredonia, questa sera la presentazione del libro “Fede, Speranza e Carità” di Michele Illiceto

MICHELE ILLICETO Manfredonia, questa sera la presentazione del libro “Fede, Speranza e Carità” di Michele Illiceto

Appuntamento alle 20.15 nel chiostro di Palazzo San Domenico. Il volume propone una riflessione sulle tre virtù teologali come risposta al senso di smarrimento dell'uomo contemporaneo

Michele Illiceto

Manfredonia, questa sera la presentazione del libro "Fede, Speranza e Carità" di Michele Illiceto

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Luglio 2026
Eventi // Manfredonia //

MANFREDONIA – Sarà presentato questa sera, alle ore 20.15, nel chiostro di Palazzo San Domenico, sede del Comune di Manfredonia, il nuovo libro di Michele Illiceto: “Fede, Speranza e Carità”.

L’incontro offrirà l’occasione per approfondire il significato delle tre virtù teologali, che l’autore propone come strumenti concreti per affrontare il disagio esistenziale e il senso di vuoto che caratterizzano la società contemporanea.

Nel volume, Illiceto sostiene che fede, speranza e carità non rappresentano valori superati, ma costituiscono un autentico percorso di libertà, capace di aiutare l’uomo a ritrovare il rapporto con Dio, con sé stesso e con gli altri.

Manfredonia, questa sera la presentazione del libro “Fede, Speranza e Carità” di Michele Illiceto


Secondo l’autore, la fede non nasce dalla paura, ma dalla risposta all’amore di Dio. Nei momenti di difficoltà, la fede si apre alla speranza, intesa come la certezza di poter confidare in Dio quando ogni altra sicurezza viene meno. Da questo cammino nasce la carità, ossia la capacità di amare sé stessi e il prossimo con lo stesso amore ricevuto da Dio.

L’appuntamento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione di dialogo e riflessione sui temi al centro del libro, rivolti non solo ai credenti, ma a quanti sono alla ricerca di un senso più profondo della propria esistenza.

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