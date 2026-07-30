Manfredonia. Quando anche gli adulti dimenticano di educare sé stessi

Si parla spesso di giovani violenti, di bullismo, di disagio educativo e di famiglie assenti. È un dibattito necessario, ma rischia di raccontare solo una parte della realtà. Esiste infatti un altro problema, meno discusso ma altrettanto preoccupante: quello degli adulti che, con i loro comportamenti, finiscono per diventare un cattivo esempio.

A sollevare la riflessione è una mamma, educatrice e docente, che racconta il proprio disorientamento di fronte a episodi in cui persone adulte arrivano perfino a minacciare ragazzi e sacerdoti, mettendo in discussione quei valori di rispetto e convivenza che ogni giorno si cerca di trasmettere alle nuove generazioni.

«Ci troviamo davanti a ragazzi che dedicano il loro tempo agli altri, che fanno volontariato, che aiutano i più piccoli. Ragazzi educati, provenienti da famiglie che insegnano il rispetto delle regole: tornano a casa entro le 23 o le 23.30, non bevono, non fumano, hanno persino timore quando vedono una pattuglia delle forze dell’ordine o quando un genitore li richiama. Eppure sono proprio loro, spesso, a diventare bersaglio di adulti arroganti e aggressivi».

Una riflessione che pone interrogativi profondi sul ruolo educativo della società. Se ai giovani viene insegnato a non rispondere alle provocazioni per rispetto dell’adulto, cosa accade quando è proprio l’adulto a usare minacce, prepotenza e intimidazione?

«Mi chiedo quale sia oggi la giusta via educativa. Dobbiamo continuare a insegnare ai ragazzi a rispettare sempre gli adulti, anche quando questi non meritano rispetto per il loro comportamento? Oppure è arrivato il momento di educare anche gli adulti al senso civico, al dialogo e alla responsabilità?».

Il dubbio è anche su come reagire: affidarsi alle vie legali, denunciare pubblicamente gli episodi o cercare ancora il confronto? «Sono combattuta – conclude – perché ho la sensazione che stiamo sbagliando qualcosa. C’è troppa aggressività, troppa indifferenza, troppa mancanza di rispetto. Se non recuperiamo il valore dell’esempio, quale futuro stiamo costruendo per i nostri ragazzi?».

La domanda finale resta aperta e riguarda l’intera comunità: l’educazione non può essere un dovere riservato ai giovani. Perché una società cresce davvero solo quando anche gli adulti sono capaci di essere un esempio di rispetto, equilibrio e responsabilità.