MANFREDONIA – Nuova finestra per consentire alle famiglie di ottenere un loculo definitivo per i propri cari. Il Comune di Manfredonia ha riaperto per trenta giorni i termini dell’avviso pubblico destinato all’assegnazione di 126 nuovi loculi e 27 ossari che saranno realizzati nella Tomba collettiva “Sant’Antonio” del cimitero cittadino. La decisione arriva dopo il primo bando, chiuso lo scorso 6 luglio, che non ha prodotto un numero sufficiente di domande ammissibili per consentire l’avvio dell’intervento.

L’iniziativa rappresenta uno dei principali interventi programmati dall’amministrazione comunale per affrontare il problema delle sepolture provvisorie, una criticità che negli ultimi anni ha interessato numerose famiglie costrette a ricorrere all’appoggio temporaneo dei propri defunti in loculi appartenenti ad altri concessionari.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Comune di Manfredonia, attraverso i Servizi Cimiteriali e il Settore Lavori Pubblici, e l’Ordine Francescano Secolare. L’opera prevede complessivamente la costruzione di 252 loculi e 54 ossari. In base alla convenzione sottoscritta tra le parti, metà dei loculi sarà assegnata tramite graduatoria pubblica comunale, mentre la restante quota rimarrà nella disponibilità dell’Ordine Francescano Secolare.

La riapertura del bando è stata determinata dall’esito della prima procedura. A fronte dei 126 loculi disponibili, erano state presentate 85 richieste. Tuttavia, dopo le verifiche effettuate dagli uffici competenti, soltanto 40 istanze sono risultate pienamente conformi ai requisiti previsti dall’avviso pubblico. Un numero insufficiente rispetto agli obiettivi dell’intervento, tanto da convincere Palazzo di Città a concedere un’ulteriore possibilità ai cittadini interessati.

La nuova procedura, oltre a mantenere valide le domande già presentate, amplia dunque la platea dei potenziali beneficiari, lasciando comunque invariato il principio della priorità per le situazioni di reale tumulazione provvisoria.

«Abbiamo voluto riaprire i termini – spiega il sindaco Domenico La Marca – per consentire a un maggior numero di famiglie di verificare la propria posizione e presentare domanda, evitando che un intervento così importante possa essere rallentato da un numero insufficiente di adesioni».

Il bando è rivolto esclusivamente ai residenti di Manfredonia che intendano ottenere un loculo per il coniuge oppure per parenti di primo grado in linea retta, anch’essi residenti nel comune sipontino, deceduti dal 1° gennaio 2018 e attualmente tumulati in via provvisoria all’interno di loculi appartenenti a terzi.

Sono invece esclusi dalla partecipazione coloro che risultano già titolari, anche solo in parte, di tombe di famiglia o di loculi disponibili nel cimitero comunale, criterio introdotto per garantire una distribuzione più equa delle nuove concessioni.

L’assessora ai Servizi Cimiteriali Maria Teresa Valente sottolinea come l’intervento rappresenti una risposta concreta a una problematica ormai consolidata. «L’ampliamento della Tomba Sant’Antonio – afferma – consentirà di dare una risposta a tante famiglie che negli ultimi anni hanno dovuto affrontare il disagio delle sistemazioni provvisorie. Continuiamo a lavorare per aumentare la disponibilità di loculi e migliorare l’ordine e la dignità degli spazi cimiteriali».

Non si tratta soltanto di incrementare il numero delle sepolture disponibili. Il progetto comprende infatti anche una serie di lavori destinati a migliorare la funzionalità dell’intera struttura. Tra gli interventi previsti figurano l’eliminazione di alcune barriere architettoniche e il ripristino dell’ascensore portaferetri, inattivo da anni, con l’obiettivo di rendere più agevoli le operazioni cimiteriali e l’accessibilità per i visitatori.

«L’opera – evidenzia l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Schiavone – non riguarda esclusivamente la realizzazione dei nuovi loculi, ma punta anche a riqualificare una parte importante del cimitero comunale, migliorandone la fruibilità e i servizi».

Le concessioni avranno una durata di trent’anni, con possibilità di rinnovo secondo quanto previsto dalla normativa. La realizzazione dell’intervento resta però subordinata al raggiungimento di un numero di adesioni sufficiente a garantire la copertura economica dell’opera, elemento che rende particolarmente significativa la riapertura dei termini.

I moduli per la presentazione delle domande sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Manfredonia, presso la Direzione dei Servizi Cimiteriali in viale dei Cappuccini e negli uffici dell’Ordine Francescano Secolare di via Tribuna. I cittadini interessati avranno ora un mese di tempo per aderire alla procedura e contribuire alla realizzazione di un intervento destinato a risolvere una delle principali criticità del cimitero comunale.