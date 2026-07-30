Le demolizioni dei manufatti abusivi tornano al centro dell’azione amministrativa del Comune di Mattinata. Il Consiglio comunale, convocato dal sindaco Michele Bisceglia, sarà chiamato a ratificare il rinnovo del protocollo d’intesa con la Procura della Repubblica di Foggia, uno strumento volto a rafforzare il contrasto all’abusivismo edilizio attraverso una più efficace esecuzione delle ordinanze di demolizione.

Il provvedimento rappresenta uno dei punti principali di un ordine del giorno che comprende anche misure di carattere finanziario, regolamentare e istituzionale.

Tra gli argomenti in discussione figura l’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in attuazione di quanto previsto dalla Legge di Bilancio. La misura sarà estesa sia ai ruoli già affidati all’ente della riscossione sia ai crediti riscossi direttamente dal Comune tramite ingiunzioni o accertamenti esecutivi.

Il provvedimento interesserà anche le sanzioni per le violazioni della Zona a Traffico Limitato (ZTL). I contribuenti potranno regolarizzare la propria posizione versando soltanto l’importo originario della multa, oltre alle spese di notifica e alle eventuali spese esecutive, beneficiando dell’azzeramento di interessi e maggiorazioni sui carichi iscritti a ruolo fino al 2023.

Nel corso della seduta saranno inoltre sottoposti all’approvazione il Piano Economico Finanziario (PEF) 2026-2029 del servizio rifiuti, le nuove tariffe TARI 2026, l’assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri finanziari per il triennio 2026-2028, oltre al riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio.

Sul fronte turistico è prevista la discussione di modifiche al regolamento dell’imposta di soggiorno, mentre in ambito sociale sarà esaminata la convenzione per la gestione associata del Piano Sociale di Zona 2026-2028, che coinvolge i Comuni di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta.

Tra gli altri punti all’ordine del giorno figurano l’istituzione della Consulta comunale per lo Sport e il conferimento della cittadinanza onoraria, insieme al riconoscimento di “Mattinatese dell’Anno”, al prefetto Michele Di Bari, in considerazione dei meriti istituzionali, professionali e civili maturati al servizio dello Stato e della collettività.

Lo riporta retegargano.it.