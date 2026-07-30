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Home // Manfredonia // Monte Sant’Angelo accoglie Padre Maurizio Patriciello, Taronna: «Grazie mille per averci onorato della tua visita»

MAURIZIO PATRICIELLO Monte Sant’Angelo accoglie Padre Maurizio Patriciello, Taronna: «Grazie mille per averci onorato della tua visita»

La città ha accolto il parroco di Caivano, conosciuto in tutta Italia per il suo costante impegno nella lotta alla criminalità organizzata

Padre Maurizio Patriciello, Taronna

Monte Sant'Angelo accoglie Padre Maurizio Patriciello, Taronna: «Grazie mille per averci onorato della tua visita» - Fonte Immagine: fuoriporta.info

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Luglio 2026
Manfredonia // Monte S. Angelo //

Una giornata all’insegna della spiritualità, della condivisione e della valorizzazione delle tradizioni locali ha visto protagonista Padre Maurizio Patriciello a Monte Sant’Angelo. La Città dei Due Siti Unesco ha accolto il parroco di Caivano, conosciuto in tutta Italia per il suo costante impegno nella lotta alla criminalità organizzata e nella difesa della legalità.

La visita è iniziata con un momento di raccoglimento presso la Basilica di San Michele Arcangelo, luogo simbolo della fede garganica e meta di pellegrinaggi da secoli. Successivamente, Padre Patriciello ha passeggiato tra i vicoli del centro storico, scoprendo il fascino e le bellezze del borgo.

A conclusione della giornata, gli è stato riservato un omaggio dedicato alle eccellenze del territorio. In dono una statua di San Michele Arcangelo e le tradizionali ostie piene del Forno Ricucci, specialità tipica di Monte Sant’Angelo che il sacerdote, pur avendone sentito parlare, non aveva mai avuto occasione di degustare.

L’incontro è stato descritto come un momento di grande valore umano e simbolico, capace di unire la devozione verso il Santo Patrono con le tradizioni culturali ed enogastronomiche della comunità.

A chiudere la visita è stato il messaggio di Donato Taronna, che ha voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine:

«Padre Maurizio Patriciello, grazie mille per averci onorato della tua visita.»

Lo riporta fuoriporta.info.

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