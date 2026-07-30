Una giornata all’insegna della spiritualità, della condivisione e della valorizzazione delle tradizioni locali ha visto protagonista Padre Maurizio Patriciello a Monte Sant’Angelo. La Città dei Due Siti Unesco ha accolto il parroco di Caivano, conosciuto in tutta Italia per il suo costante impegno nella lotta alla criminalità organizzata e nella difesa della legalità.

La visita è iniziata con un momento di raccoglimento presso la Basilica di San Michele Arcangelo, luogo simbolo della fede garganica e meta di pellegrinaggi da secoli. Successivamente, Padre Patriciello ha passeggiato tra i vicoli del centro storico, scoprendo il fascino e le bellezze del borgo.

A conclusione della giornata, gli è stato riservato un omaggio dedicato alle eccellenze del territorio. In dono una statua di San Michele Arcangelo e le tradizionali ostie piene del Forno Ricucci, specialità tipica di Monte Sant’Angelo che il sacerdote, pur avendone sentito parlare, non aveva mai avuto occasione di degustare.

L’incontro è stato descritto come un momento di grande valore umano e simbolico, capace di unire la devozione verso il Santo Patrono con le tradizioni culturali ed enogastronomiche della comunità.

A chiudere la visita è stato il messaggio di Donato Taronna, che ha voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine:

«Padre Maurizio Patriciello, grazie mille per averci onorato della tua visita.»

Lo riporta fuoriporta.info.