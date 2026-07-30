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Home // Cronaca // Monte Sant’Angelo, ancora paura in piazza De Galganis: “Servono più controlli, i nostri figli devono sentirsi al sicuro”

MONTE DE GALGANIS Monte Sant’Angelo, ancora paura in piazza De Galganis: “Servono più controlli, i nostri figli devono sentirsi al sicuro”

«All'improvviso è scoppiata una rissa e non si è capito più nulla. C'erano tantissime persone. Abbiamo avuto davvero paura»

Monte Sant'Angelo, piazza De Galganis

Monte Sant'Angelo, ancora paura in piazza De Galganis: "Servono più controlli, i nostri figli devono sentirsi al sicuro" - Fonte Immagine: rete.comuni-italiani.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
30 Luglio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MONTE SANT’ANGELO – Tensione in tarda serata a Monte Sant’Angelo. Secondo la segnalazione giunta alla nostra redazione, nella serata di ieri si sarebbe verificata un’altra rissa in piazza De Galganis, in un momento in cui l’area era particolarmente affollata da famiglie, turisti e numerosi bambini.

Stando al racconto del lettore, l’episodio avrebbe generato il panico tra i presenti. «All’improvviso è scoppiata una rissa e non si è capito più nulla. C’erano tantissime persone. Abbiamo avuto davvero paura», riferisce.

Il cittadino, che si presenta come un genitore preoccupato, lancia un appello diretto al sindaco e alle istituzioni affinché venga rafforzata la presenza delle forze dell’ordine durante le ore serali.

«Da genitore vivo con il pensiero costante per i miei figli. Non è possibile uscire in piazza e avere paura che possa accadere qualcosa da un momento all’altro. Sono episodi che, a quanto raccontano molti residenti, si ripetono da tempo e ci chiediamo dove siano i controlli. La sera le forze dell’ordine sembrano quasi assenti. Dobbiamo forse aspettare conseguenze ancora più gravi prima che si intervenga?».

L’appello si inserisce in un contesto che negli ultimi mesi ha già acceso il dibattito sulla sicurezza a Monte Sant’Angelo. Nelle scorse settimane, infatti, si sono registrati altri episodi di violenza nell’area di piazza De Galganis, con aggressioni e risse finite all’attenzione delle forze dell’ordine e della cronaca locale.

A cura di Michele Solatia.

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