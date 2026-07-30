Morte di Samuele Spinelli a Barcellona, il cugino: «In ospedale era irriconoscibile»

La morte di Samuele Spinelli, il 28enne fiorentino deceduto dopo un intervento delle forze dell’ordine a Barcellona, continua ad alimentare interrogativi. Mentre la Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla vicenda, la famiglia chiede piena chiarezza sulle circostanze del decesso.

A parlare è il cugino Peter Rossi, che racconta di aver trovato il giovane «pieno di lividi, graffi e completamente gonfio», tanto da non riconoscerlo quando lo ha raggiunto all’Hospital del Mar. Secondo il suo racconto, Samuele sarebbe entrato in coma dopo essere stato immobilizzato durante il fermo e sarebbe morto poche ore dopo l’arrivo dei familiari dalla Toscana.

Il cugino respinge inoltre le ipotesi di un coinvolgimento della droga, descrivendo Samuele come un ragazzo sano, poliglotta e con un percorso professionale internazionale. Dopo aver lavorato come maggiordomo in residenze di lusso tra Londra, Emirati Arabi Uniti e Uzbekistan, era tornato a Firenze e aveva deciso di dedicarsi alla sua grande passione: la musica rap, con il nome d’arte “Squalo”.

Secondo la ricostruzione della famiglia, il giovane si trovava a Barcellona per registrare alcuni brani. Rossi riferisce inoltre che, dai filmati visionati dai familiari, Samuele sarebbe stato inizialmente bloccato da tre persone e, successivamente, immobilizzato dagli agenti dei Mossos d’Esquadra. Si tratta di una versione fornita dalla famiglia e che dovrà essere verificata nell’ambito delle indagini ancora in corso.

La vicenda resta ora al centro degli accertamenti delle autorità italiane e spagnole, chiamate a chiarire le cause della morte e le modalità dell’intervento che ha preceduto il decesso del giovane.

Lo riporta Leggo.it