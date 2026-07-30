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Home // Cronaca // Morte di Simona Cinà, la Procura chiede l’archiviazione: «Fu un tragico incidente, esclusa l’ipotesi di omicidio»

PROCURA Morte di Simona Cinà, la Procura chiede l’archiviazione: «Fu un tragico incidente, esclusa l’ipotesi di omicidio»

Secondo la consulenza tecnica richiamata dalla Procura, il quadro tossicologico evidenzierebbe una severa intossicazione alcolica

Simona Cinà morta in piscina, chiesta l'archiviazione: «Fu un tragico incidente». Omicidio escluso: le ragioni dei pm La decisione della Procura di Termini Imerese respinge la tesi della famiglia. Gli accertamenti tossicologici: «Alcol in concentrazioni elevate, nessuna traccia di droga o lesioni» Simona Cinà morta in piscina, chiesta l'archiviazione: «Fu un tragico incidente». Omicidio escluso: le ragioni dei pm di Redazione web Non ci sono colpevoli per la morte di Simona Cinà, la pallavolista palermitana di 20 anni trovata morta sul fondo di una piscina a Bagheria (Palermo), nella notte tra l’1 e il 2 agosto del 2025. La Procura di Termini Imerese, come apprende l’Adnkronos, ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta. Secondo gli inquirenti, dietro la morte della giovane pallavolista non ci sarebbe alcun mistero. Si sarebbe trattato di un fatale incidente. Sul corpo non ci sono, infatti, segni che possano far pensare ad una violenza da parte di altre persone. Nessun segno di violenza Per i magistrati “si può escludere con certezza che Simona Cinà sia entrata in acqua perché trascinata o trattenuta contro la sua volontà da parte di terzi fino a provocarne l’annegamento”, attesa “l’assoluta mancanza di segni, lesioni, graffi, ematomi, lividi e, in ogni caso, di tracce di alcun tipo rinvenute sul suo corpo che conducano a tale conclusione, come documentato inequivocabilmente dagli accertamenti autoptici posti in essere”, scrive la Procura nella richiesta di archiviazione. “Parimenti, non è stato documentato o rinvenuto alcun segno di violenza riconducibile a dinamiche di tipo sessuale”, dice ancora la Procura, guidata da Angelo Vittorio Cavallo, che ha coordinaro l'indagine. La tesi della famiglia I genitori e i fratelli della ragazza, una grande sportiva, hanno sempre respinto l’idea che la vittima possa essere morta annegata. Tramite il loro legale, l'avvocato Antonio Ingroia, si sono semppre detti convinti che qualcuno l’abbia spinta in acqua, dopo averle somministrato delle sostanze. Ma i magistrati, dopo un’accurata inchiesta, ribadiscono che “la tesi dell’omicidio deve essere ulteriormente esclusa sulla base della consideración per cui sarebbe stato impossibile per tutti i presenti, in quel momento non meno di trenta persone, non accorgersi di un episodio “eclatante”, che sicuramente avrebbe attirato l’attenzione di chiunque, quale una colluttazione iniziata in prossimità e in adiacenza della piscina e poi all’interno della stessa, dunque a pochi metri di distanza da loro, dislocati lungo tutta l’area a loro accessibile della villa”. I testimoni Il pm Raffaele Cammarano, che firma la richiesta di archiviazione, ha ricordato anche che “numerosi testimoni hanno riferito come Simona Cinà avesse consumato, nel corso della festa, un notevole quantitativo di bevande alcoliche, ossia almeno tre cocktail alcolici “interi” e, almeno parzialmente, altri sette, non terminati poiché costei si era “buttata” in piscina con il bicchiere in mano, ovviamente per scherzare e festeggiare, come spesso avviene in occasioni del genere”. Gli accertamenti tossicologici compiuti sui campioni biologici prelevati dal corpo della ragazza hanno documentato “l’assenza di sostanze stupefacenti, quali benzodiazepine e derivati, droghe di sintesi, farmaci e di altre sostanze ad effetto psicotropico su sangue e urine”. L'alto tasso alcolemico Al contempo, l’analisi chimica tossicologica ha «rilevato la presenza di alcol etilico in elevate quantità in tutti i tessuti esaminati e, nello specifico, una concentrazione di alcol etilico» (alcolemia di circa 2,94 g/L) da ritenersi “elevata da un punto di vista tossicologico” e comunque tale da “compromettere gravemente lo stato psicofisico con effetti seri su coordinazione, coscienza, capacità motorie e mentali».
AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Luglio 2026
Cronaca // Primo piano //

PALERMO – La Procura di Termini Imerese ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta sulla morte di Simona Cinà, la pallavolista palermitana di 20 anni trovata senza vita sul fondo di una piscina a Bagheria nella notte tra l’1 e il 2 agosto 2025. Secondo gli inquirenti, gli accertamenti svolti nel corso delle indagini non avrebbero evidenziato elementi tali da sostenere l’ipotesi di un omicidio, orientando invece le conclusioni verso un tragico incidente.

Nella richiesta di archiviazione, firmata dal pubblico ministero Raffaele Cammarano, viene sottolineato come gli esami autoptici abbiano escluso qualsiasi segno riconducibile a una violenza fisica. Sul corpo della giovane, infatti, non sarebbero state riscontrate lesioni, graffi, ematomi o altri elementi compatibili con una colluttazione o con un’aggressione da parte di terzi.

La Procura esclude inoltre l’eventualità di una violenza di natura sessuale, evidenziando l’assenza di qualsiasi riscontro in tal senso durante gli accertamenti medico-legali.

Gli investigatori respingono anche la ricostruzione sostenuta dalla famiglia della giovane, assistita dall’avvocato Antonio Ingroia, secondo cui Simona potrebbe essere stata spinta in acqua dopo l’assunzione inconsapevole di sostanze. Per i magistrati tale ipotesi non troverebbe alcun riscontro nelle prove raccolte. A sostegno di questa conclusione viene richiamata anche la presenza di numerosi invitati alla festa: secondo gli inquirenti, un’eventuale colluttazione nei pressi della piscina sarebbe difficilmente passata inosservata alle circa trenta persone presenti nella villa.

Determinanti anche gli esami tossicologici eseguiti sui campioni biologici della giovane. Le analisi hanno escluso la presenza di sostanze stupefacenti, droghe sintetiche, benzodiazepine, farmaci o altri composti psicotropi. È stata invece rilevata un’elevata concentrazione di alcol etilico, con un tasso alcolemico di circa 2,94 grammi per litro, ritenuto dagli esperti compatibile con una grave compromissione delle capacità psicofisiche, della coordinazione motoria, dello stato di vigilanza e della lucidità mentale.

Secondo la consulenza tecnica richiamata dalla Procura, il quadro tossicologico evidenzierebbe una severa intossicazione alcolica, aggravata anche dalla presenza di metanolo contenuto nei distillati consumati durante la serata, condizioni che avrebbero inciso in maniera significativa sulle capacità della ragazza.

Alla luce degli elementi raccolti nel corso delle indagini, la Procura ritiene quindi che il decesso di Simona Cinà sia riconducibile a un incidente e ha formalmente richiesto al giudice l’archiviazione del procedimento.

Lo riporta Leggo.it

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