Nino D’Angelo farà tappa a Lucera con il tour celebrativo “I miei meravigliosi anni ’80… bis! – Estate 2026”, lo spettacolo con cui il celebre artista ripercorre cinquant’anni di carriera, tra i grandi successi che lo hanno reso uno dei simboli della musica napoletana.

L’appuntamento è in programma giovedì 6 agosto all’Anfiteatro Romano di Lucera, unica data prevista in Puglia nell’ambito della tournée estiva che attraverserà alcune delle più suggestive arene del Sud Italia.

Lo spettacolo accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale attraverso gli indimenticabili anni Ottanta, periodo che ha consacrato D’Angelo come protagonista della canzone partenopea, senza dimenticare i brani che hanno segnato la sua produzione dagli anni Novanta fino a oggi.

Sul palco, musica, immagini e racconti si alterneranno per ripercorrere le tappe più significative della sua lunga carriera artistica, offrendo uno show capace di unire emozione, nostalgia ed energia.

I biglietti sono disponibili su TicketOne. Il tour è prodotto da Stefano Francioni Produzioni e distribuito da Ventidieci.

Lo riporta foggiatoday.it.