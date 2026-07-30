MANFREDONIA – Un servizio serale della Polizia Locale, con pattuglie operative fino a mezzanotte per presidiare le aree più sensibili della città. È la proposta rilanciata da Mimmo Scarano, già consigliere comunale, che prende spunto dall’esperienza avviata ad Andria per riaprire il dibattito sulla sicurezza urbana a Manfredonia.

Secondo Scarano, il confronto con altre realtà pugliesi dimostra che è possibile organizzare servizi straordinari nelle fasce orarie considerate più critiche, quando aumentano episodi di disturbo della quiete pubblica, soste irregolari, schiamazzi e comportamenti che incidono sul decoro cittadino.

«Guardare a chi fa bene per migliorare la nostra città – scrive – a quanto pare è possibile».

Il riferimento è all’iniziativa avviata dal Comune di Andria, dove è stato predisposto un piano straordinario della Polizia Locale con 30 operatori impegnati dalle 18 alle 24, sei postazioni fisse, pattuglie automontate, motociclisti e agenti in borghese per presidiare le aree più frequentate e contrastare le principali violazioni del codice della strada e dei regolamenti urbani. L’amministrazione ha annunciato l’intenzione di replicare il servizio anche in altri quartieri della città.

Per Scarano, un servizio analogo «non si programma da tempo» a Manfredonia, nonostante le criticità serali siano «sotto gli occhi di tutti». Da qui la domanda rivolta all’amministrazione comunale: se un’organizzazione di questo tipo è stata realizzata in una città distante pochi chilometri, «perché non possiamo farlo anche noi?».

Secondo l’esponente politico, sicurezza e decoro urbano richiedono «scelte concrete e una reale volontà politica», soprattutto durante la stagione estiva, quando il centro cittadino e il lungomare registrano una maggiore presenza di residenti e turisti.

Scarano riconosce le difficoltà che interessano il Comune di Manfredonia. Il piano di riequilibrio finanziario e i vincoli sulle assunzioni hanno infatti limitato negli ultimi anni il potenziamento dell’organico della Polizia Locale. Tuttavia evidenzia come il rafforzamento del corpo debba rappresentare «una delle primissime priorità» non appena le condizioni finanziarie consentiranno nuove assunzioni.

Negli ultimi mesi l’amministrazione comunale ha inserito proprio il potenziamento della Polizia Locale tra gli obiettivi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e ha avviato le procedure per la copertura del posto di dirigente-comandante del Corpo.