Un intervento provvidenziale ha evitato una tragedia sul litorale di Margherita di Savoia, dove l’ispettore della Polizia di Stato Antonio Pinto, in servizio al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola e libero dal servizio, ha tratto in salvo una persona in grave difficoltà tra le onde.

L’episodio risale al 27 luglio, quando il poliziotto, trovandosi in spiaggia, ha notato una persona in balia del mare agitato. Senza esitazione si è tuffato tra le onde, riuscendo a raggiungerla e a riportarla a riva, scongiurando quello che sarebbe potuto essere un tragico epilogo.

A esprimere il proprio apprezzamento è stato il SAP – Segreteria Provinciale di Foggia, che ha sottolineato il valore del gesto compiuto dall’ispettore.

«L’intervento, compiuto con sangue freddo, professionalità e spiccato senso del dovere, testimonia come i valori della Polizia di Stato vadano ben oltre l’orario di servizio. Anche libero dal servizio, l’Ispettore Antonio Pinto ha dimostrato che la tutela della vita umana rappresenta una missione che accompagna ogni poliziotto in ogni momento.»

Il sindacato ha inoltre rivolto le proprie congratulazioni al poliziotto, auspicando che il suo comportamento venga adeguatamente valorizzato dall’Amministrazione.

«Il SAP Foggia si congratula con l’Ispettore Antonio Pinto per l’elevato senso di responsabilità, il coraggio e lo spirito di servizio dimostrati, auspicando che il suo gesto riceva il meritato riconoscimento da parte dell’Amministrazione. Ancora una volta, i poliziotti confermano di essere un presidio di sicurezza e di solidarietà per l’intera collettività, anche quando non indossano l’uniforme.»

Il messaggio è stato firmato da Giuseppe Vigilante, segretario provinciale del SAP Foggia.