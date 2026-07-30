Manca un giorno alla 33ª edizione del Premio Argos Hippium, in programma venerdì 31 luglio alle ore 20.30 nel Parco Archeologico di Siponto. Un appuntamento che da oltre trent’anni racconta il volto migliore della provincia di Foggia attraverso le storie di donne e uomini che si sono distinti nei rispettivi ambiti professionali, senza mai interrompere il legame con la propria terra.

Quella di domani sarà una serata capace di riunire sullo stesso palco mondi solo apparentemente lontani tra loro. La comicità e lo spettacolo di Pio e Amedeo, protagonisti di un premio speciale per i venticinque anni di carriera; la musica di Mecna e Osvaldo Supino, artisti che hanno costruito percorsi riconosciuti a livello nazionale e internazionale; l’impegno manageriale di Francesca Delle Vergini e Cristina Faienza, ai vertici del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e di Alpine Italia; il contributo al mondo della formazione e dell’innovazione educativa di Alfonso Filippone e Alfonso Balsamo; l’esperienza dell’Oasi Laguna del Re e di GEST, esempi di innovazione, sostenibilità e valorizzazione del territorio.

Ad aprire la manifestazione sarà il Premio speciale alla memoria di Gianpier Clima, videomaker foggiano prematuramente scomparso che, attraverso il suo lavoro, ha raccontato il Gargano e l’intera provincia di Foggia con uno sguardo capace di trasformare paesaggi e luoghi in memoria condivisa.

Più che una semplice cerimonia di premiazione, il Premio Argos Hippium si conferma un racconto corale di talento, merito e appartenenza. Professionisti, artisti, imprenditori, ricercatori e realtà che operano sul territorio o in contesti nazionali e internazionali, accomunati da un elemento identitario forte: le proprie origini.

A condurre la serata sarà ancora una volta la giornalista del TG1 Valentina Bisti, per il terzo anno consecutivo alla guida del Premio Argos Hippium. Una presenza ormai familiare e particolarmente apprezzata dal pubblico, entrata a pieno titolo nella squadra della manifestazione e nel racconto delle storie che ogni anno salgono sul palco di Siponto.

«Ogni anno il Premio ci offre la possibilità di raccontare una provincia di Foggia capace di esprimere talento, cultura, innovazione e competenze di altissimo livello», dichiara Lino Campagna, ideatore e organizzatore della manifestazione. «Le storie che ascolteremo sul palco dimostrano che le radici non sono un limite, ma una forza che accompagna ogni percorso di crescita e di successo. Ringrazio i premiati che hanno accolto il nostro invito, il pubblico che da trentatré edizioni continua a seguirci con affetto e tutti gli sponsor che, scegliendo di sostenere il Premio Argos Hippium, rendono possibile ogni anno la realizzazione di un evento che appartiene all’intero territorio. Il loro supporto rappresenta una concreta testimonianza di fiducia verso un progetto che continua a valorizzare le migliori energie della nostra provincia».

L’evento, al quale si accede soltanto su invito, potrà essere seguito anche in diretta streaming sulla piattaforma LiveGo all’indirizzo: https://www.livego.it/argos-hippium/.