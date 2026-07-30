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MALVIVENTI Rapina in gioielleria all’Ipercoop Mongolfiera di Barletta, banditi in fuga con il bottino

Secondo le prime informazioni, ad agire sarebbero stati quattro individui armati e con il volto travisato

Rapina in gioielleria all'Ipercoop Mongolfiera di Barletta, banditi in fuga con il bottino

ph AntennaSud

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Luglio 2026
Barletta // Cronaca //

BARLETTA – Momenti di forte tensione nella serata di oggi all’interno della galleria commerciale dell’Ipercoop Mongolfiera, dove intorno alle ore 21 si è consumata una rapina ai danni di una gioielleria.

Secondo le prime informazioni, ad agire sarebbero stati quattro individui armati e con il volto travisato, che hanno fatto irruzione nell’attività commerciale impossessandosi di un quantitativo di preziosi ancora in fase di quantificazione.

Conclusa l’azione, i malviventi si sono dati alla fuga a bordo di un’Audi station wagon di colore scuro, facendo perdere rapidamente le proprie tracce.

Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, acquisire le immagini dei sistemi di videosorveglianza e raccogliere eventuali testimonianze utili all’identificazione dei responsabili.

L’ammontare della refurtiva è attualmente in corso di accertamento.

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