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Home // Cronaca // San Severo, turista colta da malore sul treno: soccorsa in codice rosso. Ascensore della stazione fuori servizio

SAN SEVERO TURISTA San Severo, turista colta da malore sul treno: soccorsa in codice rosso. Ascensore della stazione fuori servizio

L'equipaggio del 118 è intervenuto tempestivamente, prestando le prime cure direttamente sul posto e riuscendo a stabilizzare la giovane prima del trasferimento in codice rosso

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AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Luglio 2026
Cronaca // San Severo //

SAN SEVERO – Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di mercoledì 29 luglio alla stazione ferroviaria di San Severo, dove una giovane turista di circa 20 anni è stata colta da un improvviso malore mentre si trovava a bordo di un convoglio.

L’allarme è scattato intorno alle 14, quando la Centrale Operativa del 118 ha attivato la postazione Torre 1. La ragazza, secondo quanto appreso, aveva accusato un forte dolore toracico; affetta da pregresse patologie cardiache, avrebbe successivamente perso conoscenza in seguito a una sincope.

L’equipaggio del 118 è intervenuto tempestivamente, prestando le prime cure direttamente sul posto e riuscendo a stabilizzare la giovane prima del trasferimento in codice rosso al Presidio Ospedaliero “Masselli Mascia” di San Severo.

Durante le operazioni di soccorso è però emersa una criticità che ha complicato l’intervento: l’ascensore della stazione ferroviaria, realizzato di recente, risultava fuori servizio. Il guasto ha reso più difficoltoso il trasferimento della paziente, rallentando le operazioni in una fase in cui la rapidità d’intervento è determinante.

L’episodio riporta l’attenzione sull’importanza dell’efficienza delle infrastrutture pubbliche destinate a garantire l’accessibilità. Un ascensore non funzionante, infatti, rappresenta un ostacolo non solo per le persone con disabilità o con ridotta mobilità, ma anche per i soccorritori impegnati nella gestione di emergenze sanitarie.

Nonostante le difficoltà, l’intervento si è concluso con esito positivo grazie alla professionalità dell’equipaggio del 118, composto dall’autista soccorritore A.C., dal soccorritore Fabio Troiano e dall’infermiere Michele Pavone, che hanno gestito la situazione con competenza e tempestività.

L’accaduto riaccende il dibattito sulla manutenzione delle infrastrutture ferroviarie e sull’affidabilità dei servizi essenziali, elementi che, soprattutto nelle emergenze, possono incidere in maniera decisiva sull’efficacia dei soccorsi. Lo riporta La Gazzetta di San Severo.

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