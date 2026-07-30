Semestrale da record per la BCC San Giovanni Rotondo. Raccolta oltre il miliardo di euro

Il Consiglio di Amministrazione della BCC San Giovanni Rotondo ha esaminato i risultati economici e patrimoniali del primo semestre 2026, che confermano il percorso di crescita, solidità e sviluppo dell’Istituto, facendo registrare i migliori risultati semestrali dalla sua costituzione.

Il dato più significativo è rappresentato dal superamento della soglia di 1 miliardo di euro di raccolta complessiva, un traguardo storico che certifica la crescente fiducia accordata da soci, clienti, famiglie e imprese alla Banca e al suo modello di credito cooperativo, fondato sulla vicinanza al territorio, sulla relazione e sulla mutualità.

Di assoluto rilievo anche il risultato economico: l’utile in formazione supera i 6 milioni di euro, il miglior risultato semestrale mai conseguito dalla Banca. Un dato che conferma la capacità dell’Istituto di coniugare redditività, equilibrio gestionale e sostegno all’economia reale, continuando a creare valore per il territorio e rafforzando ulteriormente il proprio patrimonio.

Prosegue, inoltre, il percorso di rafforzamento della qualità del credito, con un ulteriore miglioramento degli indicatori di rischio e una costante riduzione dell’incidenza dei crediti deteriorati. Un risultato che premia una politica creditizia improntata alla prudenza, alla selettività e alla conoscenza diretta dei clienti, elementi distintivi del modello cooperativo.

“Questi risultati – dichiara il Presidente della BCC San Giovanni Rotondo, Giuseppe Palladino – rappresentano un motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità bancaria. Il superamento del miliardo di euro di raccolta e il miglior utile semestrale della nostra storia testimoniano la fiducia che il territorio continua a riporre nella BCC e confermano la validità delle scelte strategiche adottate negli ultimi anni. È un traguardo che condividiamo con i nostri Soci, con i clienti e con tutto il personale, il cui impegno quotidiano costituisce il vero motore della crescita della Banca.”

Il Direttore Generale, Luca Pin, aggiunge: “I risultati raggiunti riflettono anche un crescente apprezzamento da parte del territorio nei confronti della nostra Banca. L’aumento costante della clientela, che continua a sceglierci e ad affidarci i propri risparmi e i propri progetti, rappresenta il segnale più concreto della fiducia costruita nel tempo. È una fiducia che nasce dalla qualità del servizio, dalla capacità di offrire risposte tempestive e personalizzate e dalla presenza capillare delle nostre persone, che ogni giorno lavorano per essere un punto di riferimento per famiglie, imprese e comunità locali.”

Lo sviluppo della Banca proseguirà anche attraverso il rafforzamento della presenza territoriale. Nel corso del mese di agosto diverranno operative le nuove filiali di Mattinata e Cerignola, la cui apertura era prevista nel piano di sviluppo 2026. Si tratta di un investimento strategico che amplia il presidio della BCC in aree di particolare interesse economico e sociale, con l’obiettivo di offrire servizi di prossimità, consulenza qualificata e sostegno alle comunità locali.

I risultati del primo semestre confermano la capacità della BCC di coniugare crescita dimensionale, redditività, solidità patrimoniale e attenzione al territorio, consolidando il proprio ruolo di banca di riferimento per famiglie, imprese e istituzioni locali. L’obiettivo resta quello di continuare a generare valore condiviso, sostenendo lo sviluppo economico e sociale delle comunità servite e rafforzando il legame di fiducia che da sempre rappresenta il principale patrimonio della Banca.