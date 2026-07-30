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BCC SAN GIOVANNI ROTONDO Semestrale da record per la BCC San Giovanni Rotondo. Raccolta oltre il miliardo di euro

Utile in formazione superiore a 6 milioni e qualità del credito in costante miglioramento

Semestrale da record per la BCC San Giovanni Rotondo. Raccolta oltre il miliardo di euro

Semestrale da record per la BCC San Giovanni Rotondo. Raccolta oltre il miliardo di euro

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Luglio 2026
Gargano // Manfredonia //

Il Consiglio di Amministrazione della BCC San Giovanni Rotondo ha esaminato i risultati economici e patrimoniali del primo semestre 2026, che confermano il percorso di crescita, solidità e sviluppo dell’Istituto, facendo registrare i migliori risultati semestrali dalla sua costituzione.

Il dato più significativo è rappresentato dal superamento della soglia di 1 miliardo di euro di raccolta complessiva, un traguardo storico che certifica la crescente fiducia accordata da soci, clienti, famiglie e imprese alla Banca e al suo modello di credito cooperativo, fondato sulla vicinanza al territorio, sulla relazione e sulla mutualità.

Di assoluto rilievo anche il risultato economico: l’utile in formazione supera i 6 milioni di euro, il miglior risultato semestrale mai conseguito dalla Banca. Un dato che conferma la capacità dell’Istituto di coniugare redditività, equilibrio gestionale e sostegno all’economia reale, continuando a creare valore per il territorio e rafforzando ulteriormente il proprio patrimonio.

Prosegue, inoltre, il percorso di rafforzamento della qualità del credito, con un ulteriore miglioramento degli indicatori di rischio e una costante riduzione dell’incidenza dei crediti deteriorati. Un risultato che premia una politica creditizia improntata alla prudenza, alla selettività e alla conoscenza diretta dei clienti, elementi distintivi del modello cooperativo.

“Questi risultati – dichiara il Presidente della BCC San Giovanni Rotondo, Giuseppe Palladino – rappresentano un motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità bancaria. Il superamento del miliardo di euro di raccolta e il miglior utile semestrale della nostra storia testimoniano la fiducia che il territorio continua a riporre nella BCC e confermano la validità delle scelte strategiche adottate negli ultimi anni. È un traguardo che condividiamo con i nostri Soci, con i clienti e con tutto il personale, il cui impegno quotidiano costituisce il vero motore della crescita della Banca.”

Il Direttore Generale, Luca Pin, aggiunge: “I risultati raggiunti riflettono anche un crescente apprezzamento da parte del territorio nei confronti della nostra Banca. L’aumento costante della clientela, che continua a sceglierci e ad affidarci i propri risparmi e i propri progetti, rappresenta il segnale più concreto della fiducia costruita nel tempo. È una fiducia che nasce dalla qualità del servizio, dalla capacità di offrire risposte tempestive e personalizzate e dalla presenza capillare delle nostre persone, che ogni giorno lavorano per essere un punto di riferimento per famiglie, imprese e comunità locali.”

Lo sviluppo della Banca proseguirà anche attraverso il rafforzamento della presenza territoriale. Nel corso del mese di agosto diverranno operative le nuove filiali di Mattinata e Cerignola, la cui apertura era prevista nel piano di sviluppo 2026. Si tratta di un investimento strategico che amplia il presidio della BCC in aree di particolare interesse economico e sociale, con l’obiettivo di offrire servizi di prossimità, consulenza qualificata e sostegno alle comunità locali.

I risultati del primo semestre confermano la capacità della BCC di coniugare crescita dimensionale, redditività, solidità patrimoniale e attenzione al territorio, consolidando il proprio ruolo di banca di riferimento per famiglie, imprese e istituzioni locali. L’obiettivo resta quello di continuare a generare valore condiviso, sostenendo lo sviluppo economico e sociale delle comunità servite e rafforzando il legame di fiducia che da sempre rappresenta il principale patrimonio della Banca.

1 commento su "Semestrale da record per la BCC San Giovanni Rotondo. Raccolta oltre il miliardo di euro"

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