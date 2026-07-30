Ampia partecipazione a San Severo per l’incontro promosso da CIA Agricoltori Italiani di Capitanata, dedicato ai temi della sicurezza sul lavoro, della formazione e della gestione delle norme in agricoltura. L’iniziativa, ospitata nella Palazzina Liberty, ha visto la presenza di numerosi imprenditori agricoli interessati a confrontarsi direttamente con gli ispettori del lavoro Mattia Suriano e Michele De Finis.

L’appuntamento è nato per affrontare le criticità che il comparto agricolo sta vivendo, tra aumento dei costi di produzione, crisi di settori strategici come cerealicoltura, olivicoltura e vitivinicolo, difficoltà nel reperimento della manodopera e una normativa sempre più articolata in materia di assunzioni, formazione e sicurezza.

A coordinare i lavori è stato Nicola Cantatore, direttore di CIA Capitanata, mentre le conclusioni sono state affidate al presidente provinciale Rino Mercuri.

“Urge semplificare le procedure, la burocrazia, con la sua mole di carte, scartoffie e adempimenti, influisce pesantemente, diventando un ‘lavoro nel lavoro’ su cui impiegare e perdere tempo e risorse”, ha dichiarato Mercuri.

“Per questo motivo abbiamo inteso mettere in contatto diretto le imprese agricole con i professionisti a cui spetta il compito di monitorare, controllare e indirizzare le aziende verso una gestione corretta di tutti gli aspetti che riguardano il benessere delle lavoratrici, dei lavoratori e degli stessi titolari delle realtà produttive del comparto.”

Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore provinciale Nicola Cantatore, che ha sottolineato il grande interesse riscosso dall’iniziativa.

“La sala era gremita, a dimostrazione di quanto sia avvertita la necessità di una maggiore informazione sulle tematiche del lavoro, della formazione e della sicurezza. Occorre un dialogo più proficuo e continuo. Da una parte, è necessario che le enormi difficoltà affrontate dagli agricoltori trovino risposte certe e che le imprese agricole siano sostenute da un sistema più agile. Dall’altra, è fondamentale che gli sforzi degli imprenditori agricoli vengano premiati con regole capaci di contemplare il bene supremo e irrinunciabile del benessere dei lavoratori con la possibilità, da parte delle imprese, di essere accompagnate lungo un percorso virtuoso di gestione dei rapporti di lavoro e delle misure sulla sicurezza.”

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto diretto tra aziende agricole e istituzioni, con l’obiettivo di favorire una maggiore conoscenza delle normative e promuovere un sistema più semplice ed efficace a sostegno delle imprese e della tutela dei lavoratori.