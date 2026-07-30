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Home // Cronaca // Trani, malore improvviso in cantiere: muore operaio di 60 anni

TRAGEDIA Trani, malore improvviso in cantiere: muore operaio di 60 anni

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si trovava sul luogo di lavoro quando ha accusato un malore e si è accasciato improvvisamente,

Trani, malore improvviso in cantiere: muore operaio di 60 anni

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Luglio 2026
Cronaca // Primo piano //

TRANI – Tragedia nella mattinata di giovedì 30 luglio 2026 in un cantiere edile di via Malcangi, dove un operaio ha perso la vita dopo essere stato colpito da un improvviso malore.

La vittima è Michele Squeo, residente a Gravina in Puglia, che avrebbe compiuto 60 anni il prossimo mese di ottobre. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava sul luogo di lavoro quando ha accusato un malore e si è accasciato improvvisamente, senza lasciare scampo.

Immediati sono stati i soccorsi, ma per l’operaio non ci sarebbe stato nulla da fare. I sanitari intervenuti sul posto hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare ogni elemento utile a chiarire quanto avvenuto all’interno del cantiere.

La notizia ha suscitato cordoglio tra quanti conoscevano Michele Squeo, ricordato come un lavoratore impegnato e stimato dalla comunità di appartenenza.

Lo riporta l’ANSA

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