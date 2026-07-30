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SAN GIOVANNI ROTONDO “Una Ragazza per il Cinema”: a San Giovanni Rotondo le finali regionali

Concorso riservato alle ragazze di età compresa tra i 15 e i 25 anni, con un'altezza minima di 1,65 metri

“Una Ragazza per il Cinema”

“Una Ragazza per il Cinema”: a San Giovanni Rotondo le finali regionali - Fonte Immagine: garganofm.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Luglio 2026
Eventi // Manfredonia //

San Giovanni Rotondo si prepara ad accogliere una serata dedicata al talento, alla bellezza e all’inclusione. L’appuntamento è fissato per il 18 agosto in Piazza Europa, dove si svolgeranno la finale regionale di “Una Ragazza per il Cinema” e le selezioni di “Una Ragazza, un Ragazzo e un Bambino per lo Spettacolo”.

Protagonista della serata sarà la finale pugliese di “Una Ragazza per il Cinema”, concorso riservato alle ragazze di età compresa tra i 15 e i 25 anni, con un’altezza minima di 1,65 metri.

Le concorrenti saranno chiamate a mettersi alla prova in diverse discipline, tra cui canto, danza, recitazione, fotogenia e sfilata. Le vincitrici della fase regionale conquisteranno l’accesso alla finale nazionale di Taormina, dove vivranno cinque giorni tra prove, selezioni e appuntamenti dedicati al mondo dello spettacolo, con la possibilità di incontrare professionisti del settore.

Nel corso della stessa serata si terranno anche le selezioni regionali del concorso “Una Ragazza, un Ragazzo e un Bambino per lo Spettacolo”, aperto a partecipanti di diverse fasce d’età e articolato in più categorie.

Potranno partecipare:

  • bambini fino a 13 anni;
  • ragazze e ragazzi dai 14 ai 30 anni;
  • donne e uomini dai 31 ai 45 anni, nelle categorie Lady e Mister;
  • donne e uomini over 45;
  • donne Curvy;
  • persone con disabilità.

Particolare attenzione è riservata proprio alla categoria dedicata alle persone con disabilità, pensata per promuovere un contesto realmente inclusivo, nel quale talento, personalità e bellezza possano essere valorizzati senza alcuna forma di discriminazione.

L’evento si propone così come un’importante vetrina per giovani talenti e aspiranti protagonisti del mondo dello spettacolo, offrendo un’occasione di crescita artistica e di confronto in un contesto aperto a tutte le età.

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