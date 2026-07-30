Verso l'EPT Barcellona: numeri, storia e attrattiva della capitale europea del tavolo verde

Mancano ormai pochissime settimane al via dell’EPT Barcellona, l’appuntamento estivo per eccellenza che da oltre vent’anni trasforma la metropoli catalana nel punto di riferimento assoluto per appassionati e professionisti. Nata come tappa inaugurale del primo circuito europeo nel lontano 2004, la manifestazione al Casino Barcelona si è evoluta di pari passo con l’esplosione del poker online, trasformandosi da piccolo torneo per intimi nell’evento dal vivo più frequentato, democratico e prestigioso dell’intero continente. La chiave di questo successo risiede proprio nel legame indissolubile con il web: gran parte dei partecipanti che tra poco affolleranno le sale da gioco parteciperà grazie ai pacchetti vinte nei satelliti di qualificazione sul cellulare e sul computer, permettendo ad amatori e talenti emergenti di coronare il sogno di competere ai tavoli con l’élite mondiale.

A guidare l’attesa di questo agosto è come sempre l’attesissimo Main Event da 5.300 euro di buy-in, un torneo diventato iconico per la capacità di generare montepremi multimilionari capaci di superare regolarmente i 10 milioni di euro totali, con una prima moneta destinata al vincitore che sfiora spesso il milione e mezzo. Questo connubio tra spinta digitale e grande evento di persona costituisce il vero motore che alimenta numeri vertiginosi in termini di presenze e premi, trasformando ogni edizione in un festival da record.

L’offerta della tappa estiva va comunque ben oltre il singolo torneo principale, proponendo un palinsesto capace di accontentare ogni tipologia di giocatore e di budget:

Il Main Event EPT: la gara regina del festival, con una struttura profonda che richiama i migliori talenti internazionali a caccia del titolo più ambito della stagione.

la gara regina del festival, con una struttura profonda che richiama i migliori talenti internazionali a caccia del titolo più ambito della stagione. Estrellas Poker Tour (ESPT): l’evento dal buy-in più contenuto (1.100 euro) che apre tradizionalmente la manifestazione, capace di battere ogni record d’affluenza con migliaia di iscrizioni e un montepremi garantito da capogiro.

l’evento dal buy-in più contenuto (1.100 euro) che apre tradizionalmente la manifestazione, capace di battere ogni record d’affluenza con migliaia di iscrizioni e un montepremi garantito da capogiro. Super High Roller: i tornei dedicati all’élite mondiale con iscrizioni che arrivano a 25.000 o 100.000 euro, dove si sfidano i campioni più famosi del pianeta per prime monete da centinaia di migliaia di euro.

i tornei dedicati all’élite mondiale con iscrizioni che arrivano a 25.000 o 100.000 euro, dove si sfidano i campioni più famosi del pianeta per prime monete da centinaia di migliaia di euro. L’esperienza di viaggio: la vicinanza tra i tavoli da gioco e la spiaggia di Somorrostro consente di alternare le sessioni di gara con il mare, la vita notturna e le bellezze culturali della città catalana.

Con il conto alla rovescia ormai agli sgoccioli, il fermento tra i corridoi degli hotel e nelle community di settore è alle stelle. L’EPT Barcellona non è semplicemente un grande torneo di carte, ma una vera e propria festa dell’intrattenimento tattico dove l’emozione dei montepremi da record si fonde con l’atmosfera unica delle vacanze estive sul Mediterraneo.