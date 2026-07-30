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Home // Attualità // Verso l’EPT Barcellona: numeri, storia e attrattiva della capitale europea del tavolo verde

EPT BARCELLONA Verso l’EPT Barcellona: numeri, storia e attrattiva della capitale europea del tavolo verde

Mancano ormai pochissime settimane al via dell'EPT Barcellona, l'appuntamento estivo per eccellenza

Verso l'EPT Barcellona: numeri, storia e attrattiva della capitale europea del tavolo verde

Verso l'EPT Barcellona: numeri, storia e attrattiva della capitale europea del tavolo verde - ph gazzetta.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Luglio 2026
Attualità //

Mancano ormai pochissime settimane al via dell’EPT Barcellona, l’appuntamento estivo per eccellenza che da oltre vent’anni trasforma la metropoli catalana nel punto di riferimento assoluto per appassionati e professionisti. Nata come tappa inaugurale del primo circuito europeo nel lontano 2004, la manifestazione al Casino Barcelona si è evoluta di pari passo con l’esplosione del poker online, trasformandosi da piccolo torneo per intimi nell’evento dal vivo più frequentato, democratico e prestigioso dell’intero continente. La chiave di questo successo risiede proprio nel legame indissolubile con il web: gran parte dei partecipanti che tra poco affolleranno le sale da gioco parteciperà grazie ai pacchetti vinte nei satelliti di qualificazione sul cellulare e sul computer, permettendo ad amatori e talenti emergenti di coronare il sogno di competere ai tavoli con l’élite mondiale.

A guidare l’attesa di questo agosto è come sempre l’attesissimo Main Event da 5.300 euro di buy-in, un torneo diventato iconico per la capacità di generare montepremi multimilionari capaci di superare regolarmente i 10 milioni di euro totali, con una prima moneta destinata al vincitore che sfiora spesso il milione e mezzo. Questo connubio tra spinta digitale e grande evento di persona costituisce il vero motore che alimenta numeri vertiginosi in termini di presenze e premi, trasformando ogni edizione in un festival da record.

L’offerta della tappa estiva va comunque ben oltre il singolo torneo principale, proponendo un palinsesto capace di accontentare ogni tipologia di giocatore e di budget:

  • Il Main Event EPT: la gara regina del festival, con una struttura profonda che richiama i migliori talenti internazionali a caccia del titolo più ambito della stagione.
  • Estrellas Poker Tour (ESPT): l’evento dal buy-in più contenuto (1.100 euro) che apre tradizionalmente la manifestazione, capace di battere ogni record d’affluenza con migliaia di iscrizioni e un montepremi garantito da capogiro.
  • Super High Roller: i tornei dedicati all’élite mondiale con iscrizioni che arrivano a 25.000 o 100.000 euro, dove si sfidano i campioni più famosi del pianeta per prime monete da centinaia di migliaia di euro.
  • L’esperienza di viaggio: la vicinanza tra i tavoli da gioco e la spiaggia di Somorrostro consente di alternare le sessioni di gara con il mare, la vita notturna e le bellezze culturali della città catalana.

Con il conto alla rovescia ormai agli sgoccioli, il fermento tra i corridoi degli hotel e nelle community di settore è alle stelle. L’EPT Barcellona non è semplicemente un grande torneo di carte, ma una vera e propria festa dell’intrattenimento tattico dove l’emozione dei montepremi da record si fonde con l’atmosfera unica delle vacanze estive sul Mediterraneo.

 

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