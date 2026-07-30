Ha infine preso il via la gara per la concessione del servizio di rimorchio nei porti di Manfredonia e Barletta. Come fissato già da una circolare del Mit del 2019, si tratta di una procedura volta a individuare un operatore unico per i due scali, così strutturata per incrementare “il livello di attrattività della gara per potenziali investitori del settore”. Un assetto su cui si sono trovati d’accordo i vari stakeholder, in primis l’AdSP del mar Adriatico Meridionale, data anche l’evoluzione vissuta dal servizio nei due porti negli ultimi decenni.

Come ricorda la delibera a contrarre che dà il via al procedimento (in scadenza il prossimo 30 settembre), mentre a Barletta è attiva come concessionaria San Cataldo Srl (in regime di proroga), a Manfredonia la stessa società ha operato quale concessionaria fino alla formale rinuncia, avvenuta nel 2011. Da allora, le procedure per trovare tramite affidamento un nuovo concessionario si sono rivelate infruttuose e quindi dal 2018 il servizio viene svolto all’occorrenza da un rimorchiatore di Poseidon (concessionaria del servizio nei porti di Crotone e Corigliano-Rossano), in regime di libero mercato.

Tra gli elementi più rilevanti del procedimento, che punta ad aggiudicare una concessione della durata canonica di 15 anni, c’è innanzitutto da citare il valore della stessa, fissato per l’intero periodo a 21,553 milioni di euro.

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