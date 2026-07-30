ZAPPONETA (FOGGIA) – Il conto alla rovescia è iniziato. Mercoledì 12 agosto, a partire dalle ore 21, Piazza Nettuno ospiterà la IX edizione di VINcanto d’Estate, l’evento simbolo dell’estate zapponetana dedicato ai grandi vini di Puglia e alle eccellenze dell’enogastronomia locale.

Inserita nel cartellone del Blu Festival, la manifestazione è organizzata dal Comitato Eventi Zapponeta, con il patrocinio del Comune di Zapponeta, la collaborazione dell’AIS Puglia – Delegazione di Foggia e delle associazioni del territorio.

Dopo il record di partecipazione registrato nel 2025, quando migliaia di persone affollarono il lungomare per una serata tra degustazioni, musica e convivialità, l’edizione 2026 punta a confermare il successo di una manifestazione ormai diventata un punto di riferimento per gli appassionati del vino e del buon cibo.

Il percorso enogastronomico

Il ticket degustazione, al costo di 15 euro, comprende la sacca con calice ricordo e un percorso composto da quattro degustazioni food e tre degustazioni di vino.

Il menu prevede:

pane di Zapponeta del Panificio San Antonio da Ercole , condito con olio extravergine dell’ Oleificio Casale di Trinitapoli;

, condito con olio extravergine dell’ di Trinitapoli; nodini freschi della ditta Giovanni Didonna – La Mozzarella di Qualità , preparati sul momento dal maestro casaro Gianluigi Carbone ;

, preparati sul momento dal maestro casaro ; ostriche;

bombolone o ciambella della ditta Geladis di San Ferdinando di Puglia.

Fuori dal percorso degustazione saranno inoltre disponibili focaccia del Panificio San Antonio, pepata di cozze e un primo piatto fantasia dello chef.

Le prenotazioni consentiranno l’accesso a una cassa dedicata con corsia preferenziale fino alle ore 22.

Il successo dell’edizione 2025

Lo scorso anno VINcanto d’Estate ha fatto registrare numeri di assoluto rilievo:

33 cantine partecipanti;

partecipanti; 114 etichette tra vini bianchi, rossi, rosati e bollicine;

tra vini bianchi, rossi, rosati e bollicine; 670 bottiglie degustate;

degustate; 502 litri di vino serviti;

serviti; 6.700 calici riempiti;

riempiti; 15 sommelier AIS Foggia impegnati nel servizio.

Numeri che hanno consacrato la manifestazione tra gli eventi enogastronomici più partecipati della provincia di Foggia.

Anche quest’anno l’obiettivo è quello di valorizzare le produzioni vitivinicole pugliesi e le specialità gastronomiche del territorio, trasformando Piazza Nettuno in un grande salotto del gusto, dove produttori, sommelier e visitatori potranno incontrarsi in un’atmosfera di festa.

Per informazioni è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo info@taafzapponeta.net oppure al numero 328 837 1031.

Foto: la locandina ufficiale della IX edizione di VINcanto d’Estate 2026.