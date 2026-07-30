ZAPPONETA (FOGGIA) – Il conto alla rovescia è iniziato. Mercoledì 12 agosto, a partire dalle ore 21, Piazza Nettuno ospiterà la IX edizione di VINcanto d’Estate, l’evento simbolo dell’estate zapponetana dedicato ai grandi vini di Puglia e alle eccellenze dell’enogastronomia locale.
Inserita nel cartellone del Blu Festival, la manifestazione è organizzata dal Comitato Eventi Zapponeta, con il patrocinio del Comune di Zapponeta, la collaborazione dell’AIS Puglia – Delegazione di Foggia e delle associazioni del territorio.
Dopo il record di partecipazione registrato nel 2025, quando migliaia di persone affollarono il lungomare per una serata tra degustazioni, musica e convivialità, l’edizione 2026 punta a confermare il successo di una manifestazione ormai diventata un punto di riferimento per gli appassionati del vino e del buon cibo.
Il percorso enogastronomico
Il ticket degustazione, al costo di 15 euro, comprende la sacca con calice ricordo e un percorso composto da quattro degustazioni food e tre degustazioni di vino.
Il menu prevede:
- pane di Zapponeta del Panificio San Antonio da Ercole, condito con olio extravergine dell’Oleificio Casale di Trinitapoli;
- nodini freschi della ditta Giovanni Didonna – La Mozzarella di Qualità, preparati sul momento dal maestro casaro Gianluigi Carbone;
- ostriche;
- bombolone o ciambella della ditta Geladis di San Ferdinando di Puglia.
Fuori dal percorso degustazione saranno inoltre disponibili focaccia del Panificio San Antonio, pepata di cozze e un primo piatto fantasia dello chef.
Le prenotazioni consentiranno l’accesso a una cassa dedicata con corsia preferenziale fino alle ore 22.
Il successo dell’edizione 2025
Lo scorso anno VINcanto d’Estate ha fatto registrare numeri di assoluto rilievo:
- 33 cantine partecipanti;
- 114 etichette tra vini bianchi, rossi, rosati e bollicine;
- 670 bottiglie degustate;
- 502 litri di vino serviti;
- 6.700 calici riempiti;
- 15 sommelier AIS Foggia impegnati nel servizio.
Numeri che hanno consacrato la manifestazione tra gli eventi enogastronomici più partecipati della provincia di Foggia.
Anche quest’anno l’obiettivo è quello di valorizzare le produzioni vitivinicole pugliesi e le specialità gastronomiche del territorio, trasformando Piazza Nettuno in un grande salotto del gusto, dove produttori, sommelier e visitatori potranno incontrarsi in un’atmosfera di festa.
Per informazioni è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo info@taafzapponeta.net oppure al numero 328 837 1031.
Foto: la locandina ufficiale della IX edizione di VINcanto d’Estate 2026.