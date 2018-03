Tap: Vendola,Governo non ascolta Salento

Di:

(ANSA) – TARANTO, 30 AGO – “Prendo atto che la diffusa contrarietà delle popolazioni del Salento non ha trovato ascolto nel Governo”. Lo dice il governatore della Puglia, Nichi Vendola, sul via libera dato della Commissione Via (Valutazione di impatto ambientale) del ministero dell’Ambiente al gasdotto Tap a San Foca (Lecce). “Alcune proposte di modifica costituzionale – spiega – rischiano di limitare i poteri regionali. Contesto al Governo la poca trasparenza con cui, in generale, in Italia si discute di energia”.