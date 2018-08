Alfredo De Luca “Energas. Scelte condivise”

Di:

Manfredonia, 30 agosto 2018. ”Da quando all’inizio del 2015 è venuta a galla la vicenda ENERGAS questa amministrazione, e noi che ne facciamo parte, abbiamo avuto sempre una sola voce ed un solo comportamento di contrasto a questo insediamento. Abbiamo risposto colpo su colpo e lo abbiamo fatto con il massimo della trasparenza e della condivisione sino ad istituire e promuovere un referendum consultivo.



Le accuse che Manfredonia Nuova muove sono strumentali e potrebbe avere il risultato di indebolire il fronte comune. La conferenza di servizi sul progetto ENERGAS del 4 settembre darà atto, nostro malgrado, della presenza di tutti i pareri richiesti. Non è stato richiesto al Comune il parere paesaggistico, nonostante ne fosse stata indicata la sua necessità in occasione della conferenza di servizi di aprile. Questo sarà l’elemento che utilizzeremo per scardinare ed impugnare un eventuale provvedimento favorevole.



Ricordo però che la vera battaglia contro ENERGAS in questo momento non è al MISE perché avendo la Regione dato parere negativo, la scelta definitiva sarà nelle mani del premier Conte e ovviamente del ministro Di Maio. Chiediamo, pertanto, come abbiamo fatto con il precedente governo, un impegno certo per sventare il pericolo dell’insediamento ENERGAS a tutti i deputati del territorio di maggioranza ed opposizione.



I rappresentanti nazionali del Movimento 5STELLE hanno ora la possibilità di conformarsi a quanto unanimemente espresso da tutti gli esponenti politici e civili della nostra città e a quanto sinora fatto dalla nostra Amministrazione sin dal primo momento”.



Alfredo De Luca

Consigliere comunale