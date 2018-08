Arif. Gatta “Garantire 151 giornate di lavoro a personale interinale”

Di:

Nota del vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta.

“Consentire al personale interinale dell’Arif di raggiungere le 151 giornate lavorative deve rappresentare un impegno, anche per la stessa efficacia del loro lavoro rispetto alle finalità ed agli obiettivi da conseguire nei nostri territori. Quest’anno, tuttavia, avendo iniziato la propria attività il 5 giugno ed avendo avuto la proroga solo fino al prossimo 15 settembre, questi lavoratori a stento riusciranno a raggiungere le 90 giornate lavorative. Perciò, ho ritenuto di depositare un’interrogazione consiliare, al fine di sollecitare un intervento concreto della Giunta regionale per dare al personale ARIF la possibilità di effettuare più giornate lavorative. È, infatti, imprescindibile operare con urgenza per garantire le 151 giornate di lavoro senza incertezze: ciò sia per offrire ai lavoratori dell’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali la giusta serenità, sia per assicurare un’adeguata qualità del servizio reso ai cittadini”.