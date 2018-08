Barletta. Si ribalta mezzo pesante: 1 ferito

Di:

Bari, 30 agosto 2018. A causa di un incidente di un mezzo pesante, lungo la strada statale 16 “Adriatica” è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Bari in corrispondenza del km 747,600 in località Barletta, in provincia di Foggia.

Per cause in corso di accertamento, l’autocarro si è ribaltato disperdendo il proprio carico sulla carreggiata. Nell’incidente una persona è rimasta ferita.

A seguito del ribaltamento, verificatosi nelle prime ore di questa mattina, risultano danneggiate le barriere di sicurezza e il piano viabile, prima della riapertura al traffico in piena sicurezza, sono necessari interventi di ripristino. Il traffico veicolare al momento è deviato sulla viabilità di servizio in corrispondenza dello svincolo di Barletta Centro.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per le operazioni di rimozione del veicolo in piena sicurezza e per la gestione della viabilità.