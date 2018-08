“Gli Ipogei e la necropoli tardo antica di Siponto”: risultati di un anno di attività

Di:

E’passato già un anno dal “Sipontum day 2017 ”. Il 2 settembre dello scorso anno l’Archeoclub di Siponto ha riportato a nuova vita , dopo anni di oblio e di incuria , gli Ipogei Scoppa, quelli di Santa Maria Regina ed anche le tombe sub divo ,coperture di sarcofagi,ecc.che si trovano all’esterno degli ipogei che ricadono nell’area della pineta .

Soprattutto gli Scoppa sono stati ripuliti da ogni genere di rifiuti, fango,sterpaglie , plastiche e vetri, ridando quindi dignità questi luoghi ingiustamente dimenticati anche da chi avrebbe dovuto tutelarli.

In particolare abbiamo riesumato, sepolto da terriccio fangoso, sterpi, resti di animali, un magnifico lacerto di mosaico policromo in situ in quello che è stato un ambiente religioso, una chiesa paleocristiana del VI Sec. attribuita al Santo Vescovo Lorenzo Maiorano , della stesa arte costantinopolitana dei mosaici policromi all’interno della Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto.

Dall’Ipogeo nella pineta abbiano tolto una enorme quantità di fango, sterpi, rifiuti di ogni tipo accumulatosi in 80 anni di abbandono. Un plauso va ai ragazzi dell’Associazione Alda Merini – Psykè, associata all’Archeoclub di Siponto.

In particolare, nell’Ipogeo Scoppa 1 all’interno della Pineta,anche per effettuare le sistematiche pulizie, abbiamo realizzato una scaletta di accesso,antinfortunistica, utilizzando i tufi in situ ma che erano percolosi e traballanti, dotandola di un corrimano (quello esidtente, in legno, era praticamente distrutto). Abbiamo installato anche delle lampade led alimentateda batteria a 12 volt necessarie per le operazioni di pulizia e disinfestazione (zanzare, vespe, ecc.).

Da quel 2 settembre del 2017 gli ipogei,ma anche il Museo Etnografico reso anch’esso visitabile per la sensiblità della Fondazione Melillo, sono stati visitati da un numero notevole di persone, scolaresche, gruppi di turisti anche religiosi,semplici cittadini, italiani ma anche stranieri, ecc.

E’ da specificare che i numeri dati di seguito sono asolutamente REALI e facilmente controllabili da Registi dei Visitatori i quali, per poter visitare i luoghi, anche dall’esterno devono apporre una firma sulla dichiarazione liberatoria di rsponsabilità. In tali regstri vengono annotati anche i commenti e i giudizi dei Visitatori.

Questi i numeri , rilevabili, come già detto,dagli appositi registri dei visitatori.

GRUPPI (Associazioni, ecc. ) n°455 partecipanti

SCOLARESCHE n°465 Allievi

VISITATORI Occasionali n° 345

Totale Visitatori n° 1265

I Gruppi in Visita per citarne alcuni:

ARCHEOCLUB di Locri (con cui abbiamo fatto il Gemellaggio), B.T. di Trani, Gruppo di Caserta, CICRES Corato, UNITRE Manfredonia, Ass. RE MANFREDI, SPORTING CLUB di Siponto, Stella Maris di Siponto, ecc.

Le Scolaresche:

I.T.T.L. S.Giovanni Rotondo, I.T.S.S. “FERMI” Manfredonia, I.T.M:M. Manfredonia, Liceo “ RONCALLI Manfredonia con cui è stato realizzato un progetto di Alternanza Scuola e Formazione, Scuola “Mozzillo”, Istiuto Comprensivo “ PEROTTO” , Scuola “ UNGARETTI” , Scuola “ CROCE”, e poi TGA di Trani, Istituto Comprensivo “ PERUGIA 9”, Scuola Media “ PASCOLI” di Molfetta, ecc.

Per coloro che fossero interessat alla consutazione dei nostri registri, basta contattarci: in essi ci sono i giudizi e le osservazioni che sono preziosi specialmente quando sono criticamente costruttivi per aiutarci a migliorare.

Per coloro che volessero visitare la Necropoli TardoAntica, le Tombe sub divo, gli ipogei, basta telefonare al n. 338.4485344 (Aldo) oppure WA sempre a questo numero o via e-mail a:

caroleoaldo@gmail.com

Aldo Caroleo, Archeoclub Siponto