Di Maio in Puglia, la CIA: “Ecco le nostre proposte al vicepremier”

Di:

Bari. Un documento di proposte per fare dell’agricoltura e dei settori ad essa connessi la prima leva di rilancio del Prodotto Interno Lordo, della nuova e buona occupazione. Lunedì 3 settembre, nell’incontro a Foggia con il ministro del Lavoro Luigi Di Maio convocato in Prefettura sul tema del contrasto al caporalato, CIA Agricoltori Italiani della Puglia darà il proprio contributo, come sempre, a difesa del comparto primario e degli agricoltori che, è bene ricordarlo, sono i primi lavoratori in agricoltura. “Serve una maggiore presenza dello Stato nelle campagne, per la lotta alla criminalità e alle agromafie.

L’agricoltura, che attraverso i valori dell’agroalimentare e l’innovazione della multifunzionalità sta trainando anche turismo e rinascita delle zone rurali, è ormai la prima industria italiana, l’unico comparto capace di fare vera integrazione con una quota crescente di immigrati impiegati nelle aziende”, ha spiegato Raffaele Carrabba, presidente regionale di CIA Agricoltori Italiani della Puglia.