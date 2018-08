Manfredonia, “Somministrazione bevande: l’ordinanza del Comune sia valida per tutti”

Manfredonia, 30 Agosto 2018. ”Buonasera Stato Quotidiano sono un esercente di un’attività in pieno centro storico. Essendo titolare di questa attività adibita alla vendita di bevande ho l’obbligo di osservare l’ordinanza n° 25/2018 a tutela della sicurezza urbana e della pubblica incolumità, valida dal 29.08 al 31.08 in vista dei festeggiamenti in onore di Maria SS. di Siponto. Tale divieto implica la somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine, nonché divieto di utilizzo di quest’ultime citate nelle aree pubbliche e aperte al pubblico del centro storico.



In quanto cittadino di Manfredonia sono fiero di tale provvedimento perché mira a garantire lo svolgimento della festività in condizioni di sicurezza e tranquillità, perciò proprio in virtù di questo ho deciso di scrivere a Stato Quotidiano affinché tale ordinanza valga per Qualsiasi esercizio attivo nell’area di Piazza Giovanni XXIII. Mi spiego meglio: io in quanto esercente della mia attività sono tenuto a somministrare bevande in vetro o latrina versando direttamente in bicchieri di plastica/carta e sono tenuto a vendere bevande in contenitori di plastica privando dei tappi dei contenitori stessi. Proprio nel rispetto (e stima) dell’ordinanza sopra citata mi appello a voi perché ritengo che tale obbligo non sia rispettato dai distributori automatici presenti nelle aree indicate nel documento.

L’apertura di tali esercizi non solo compromette il guadagno e l’affluenza delle attività aderenti all’ordinanza in questi giorni di festa, ma soprattutto rende vana l’iniziativa del sindaco riportata nell’ordinanza stessa, in quanto le bevande NON vengono somministrate in maniera idonea agli acquirenti. Pertanto, in rispetto di tale osservanza e di noi esercenti che eseguiamo il nostro lavoro adempiendo alle regole e assicurando la sicurezza pubblica, chiedo nei giorni in cui l’ordinanza sia in vigore, la chiusura dei distributori automatici. Spero e ritengo sia giusto che questo mio reclamo sia preso in considerazione, affinché i festeggiamenti avvengano in condizioni di sicurezza, idoneità e adeguatezza, confidando nella responsabilità e nei senso civico di noi esercenti e degli acquirenti”.