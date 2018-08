Manfredonia. Spaccio cocaina: arrestato 32enne

Di:

Manfredonia, 30 agosto 2018. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Manfredonia hanno tratto in arresto Alexander Thomas Pacillo, pluripregiudicato 32enne del posto, nella flagranza del reato di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente.

I controlli dei militari dell’Arma

Nel transitare, durante il normale servizio di perlustrazione, nella zona normalmente utilizzata per il mercato settimanale di Manfredonia, da qualche giorno destinata alle giostre in occasione della prossima festa patronale, una pattuglia ha notato un furgoncino Fiat Scudo con a bordo Alexander Thomas Pacillo, noto per i propri numerosi precedenti penali in materia di stupefacenti, che, alla vista dei Carabinieri, che si stavano avvicinando per vedere se vi fosse qualcosa di strano, ha effettuato dei movimenti sospetti nell’abitacolo.

Insospettiti, i Carabinieri hanno deciso di verificare cosa il pregiudicato stesse facendo. Fatto scendere l’uomodal mezzo per una perquisizione, gli sono stati trovati in tasca ben 800 euro in banconote di vario taglio, oltre ad un involucro, che aveva lasciato scivolare a terra sperando che la mossa passasse inosservata, contenente della cocaina. I militari hanno allora esteso il controllo alle immediate vicinanze, rinvenendo, sotto un veicolo in sosta a fianco di quello di Pacillo, un bilancino di precisione ancora sporco di cocaina.

L’arresto

Messi quindi insieme i due grammi circa di cocaina di cui aveva cercato di disfarsi, il bilancino a portata di mano e gli 800 euro in tasca, i Carabinieri hanno contestato a Pacillo che la sostanza stupefacente illecitamente detenuta non fosse destinata ad utilizzo personale bensì ad attività di spaccio, motivo per il quale lo hanno dichiarato in arresto e, al termine delle formalità, accompagnato nel proprio domicilio in misura cautelare in attesa di convalida.

Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata