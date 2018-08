Successo di pubblico e consensi per la mostra di pittura contemporanea Diomedes

Di:

Manfredonia, 30 agosto 2018. Grande successo per la mostra collettiva di pittura contemporanea organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale Diomedes di Manfredonia. Inaugurata lo scorso 25 agosto ed in allestimento fino all’1 settembre presso il chiostro di Palazzo San Domenico, nel cuore della città sipontina, l’esposizione ha coinvolto 20 artisti italiani, ognuno con uno stile diverso ed uno specifico modo di approcciarsi all’arte.

Ad ogni artista è stato dedicato un pannello dove ha potuto esporre sia l’opera con il tema scelto per questa 9^ edizione, la Madonna, sia quella a tema libero. I lavori realizzati, tutti di gran pregio, comprese le opere fuori concorso, stanno catturando l’attenzione di collezionisti, appassionati e semplici curiosi che in centinaia si recano a visitarla, lasciando entusiastici commenti nel guest book all’ingresso.

A fare da cornice all’evento, le luci, i colori e la musica delle celebrazioni in onore di Maria SS. di Siponto, che in questi giorni si respira in ogni angolo della città, rendendo la mostra una grande festa, accompagnata anche dalle note della banda Città di Manfredonia che si è esibita nel chiostro deliziando un gremito parterre.

“Un riscontro molto positivo ed in qualche misura superiore alle aspettative”, ha commentato con soddisfazione Maria Teresa Valente, presidente di questa nona edizione.

“Tantissimi complimenti ricevuti a noi organizzatori, ma soprattutto agli artisti e alla qualità delle loro opere”, ha dichiarato il presidente della Diomedes, Vittorio D’Ambrosio.

La mostra è aperta e fruibile dalle ore 19 alle 23 fino a sabato 1 settembre presso il chiostro del Municipio.

***Ufficio Stampa Diomedes