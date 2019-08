Foto hot 16enne in chat, indaga la Ps

Di:

(ANSA) – NAPOLI, 30 AGO – Diffamazione e divulgazione di materiale pornografico: questa l’ipotesi di reato formulata dalla Procura dei Minorenni di Napoli che da qualche mese sta indagando sulla diffusione di una foto hot di una 16enne irpina su una chat di amici. L’episodio, reso noto da organi di stampa, risale ad aprile-maggio scorsi. La ragazzina, fotografata in una posa equivoca e non in atteggiamenti scabrosi, ha notato che la foto era stata pubblicata sulla chat e, preoccupata, ha chiesto aiuto i genitori i quali hanno denunciato l’accaduto alla Polizia.