“La coesione territoriale è sinonimo di identità di un Parco. Maggiore è la consapevolezza di essere in un’area protetta, ovvero in un Parco, maggiori saranno le possibilità che quel Parco venga tutelato”. Parole e concetti del nuovo presidente del Parco nazionale del Gargano Pasquale Pazienza che ieri presso l’aula magna della sede dell’ente di via Sant’Antonio Abate a Monte Sant’Angelo, ha chiamato a raccolta i diciotto sindaci del promontorio per “fare squadra” in vista dell’adesione al PSR (piano sviluppo rurale) 2014-2020 – Misura 16.8 “Sostegno alla stesura di Piani di gestione forestale o strumenti equipollenti” acronimo PAF Gargano. Trattasi della prima uscita pubblica di Pazienza da presidente dell’area protetta dopo il completamento dell’iter della nomina.

Trattasi di un progetto (da realizzare e presentare) di sostegno alla stesura del piano di gestione forestale. Il quale dovrà inquadrare e descrivere l’ambiente in cui si opera, indicare gli obiettivi della gestione e definire gli indirizzi di pianificazione, nonché le operazioni che si prevede di realizzare per il conseguimento degli obiettivi. Il piano gestione forestale, redatto in forma semplificata, ha valore previsionale ed è funzionale ai procedimenti previsti dall’avviso pubblico della sottomisura 16.8 del PSR Puglia 2014-2020 ai fini della istruttoria tecnico-amministrativa ed alla valutazione dei criteri di selezione. Bisognerà inoltre descrivere come si prevede di eseguire la compartimentazione della foresta, facendo riferimento alle unità territoriali di base.

Fonte: ReteGargano