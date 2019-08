La figura di Maria in Don Tonino Bello (5)

Di:

Domani sera, durante la grande processione della Madonna di Siponto, migliaia di fedeli poseranno il loro sguardo sul sacro quadro. Incroceranno lo sguardo di Maria che si poserà sulle strade della nostra città. Un altro titolo con il quale Don Tonino riflette su Maria di Nazareth è “Donna del primo sguardo”.

Lo sguardo è il tatto degli occhi. Primo luogo in cui accogliamo l’altro nel mentre viene a noi. Dove trasformiamo il suo abbandono in dono. Dove lo raccogliamo dalla caduta verso un possibile niente. Come una frase classica afferma, gli occhi sono lo specchio dell’anima. Rivelano all’esterno quello che siamo all’interno. Attraverso di essi gli altri e il mondo entrano dentro di noi, come noi dentro di loro. Soglia che delimita l’interno e l’esterno.

Maria metteva gli occhi dove metteva l’anima. Occhi e anima in lei erano tutt’uno. Non solo specchio che riflette o nasconde, ma anche soglia, finestra, luogo di cerniera tra il mondo interno e il mondo esterno. Il dentro e il fuori raccolti in un oltre che lei si portava lontano. E noi sappiamo che l’oltre è il luogo dell’Altro. Di Colui che trascende i tuoi stessi sguardi mentre li attraversa e li illumina. E, a volte, anche li acceca e li oscura.

C’è chi per guardare deve alzare gli occhi e chi invece li deve abbassare. Maria per guardare il suo Dio non aveva più bisogno di alzare lo sguardo. Ormai, le bastava abbassare gli occhi per posarli laddove il suo Dio si era accasato. Ormai le bastava abbassarli per alzarli e alzarli per abbassarli. In quel suo grembo ogni abbassamento si faceva elevazione e viceversa ogni innalzamento si faceva abbassamento. Ogni incarnazione era un evento di trascendenza, e, viceversa, ogni atto mistico un atto sociale e politico di grande trasformazione. Di forte impegno e di profonda commozione.

Don Tonino dice che «è stata lei la prima a posare gli occhi sul corpo nudo di Dio. E l’ha avvolto immediatamente con lo sguardo». Lei è stata la prima a vedere Dio nudo. A vedere Dio fuori da Dio. Un Dio lontano da Se stesso e fuori dalla sua onnipotenza. Un Dio spogliato di tutto. Un Dio mendicante di umanità. Mendicante di sguardi caldi che solo una madre avrebbe potuto dare. Un Dio calato nella umanità di un bambino esposto al freddo e al gelo di una grotta sconosciuta, posta fuori dai circuiti del potere.

Ogni giorno noi nasciamo dagli occhi di chi ci ama. Quel Dio che all’alba del suo sorgere vide nascere il creato, ora è Egli stesso che cerca occhi da cui nascere ogni giorno. Nasce dagli occhi di una donna che è sposa e madre. Ogni sguardo è come una nuova creazione a cui anche il Creatore si è sottoposto.

Maria donna dello stupore. In un mondo dove «le falde profonde della meraviglia si sono prosciugate. Dove, vittime della noia, conduciamo una vita arida di estasi. Ci sfilano sotto gli occhi solo cose già viste, come sequenze di un film ripetute più volte», ecco che lo sguardo di Maria non è fatto di curiosità, ma di puro stupore per un evento che la copre e la riempie di meraviglia sempre nuova. Lo stupore è la capacità di “trasalire”, di elevarci oltre l’immediatezza di ciò che è scaduto nella pura ovvietà. Lo stupore riaccende l’estasi nella notte della pura noia.

A noi che «viviamo stagioni senza primizie di vendemmie», lo sguardo di Maria dona il sapore dell’attesa di qualcosa di cui non saremo mai padroni. Lei ha «provato le sorprese di Dio», «il gusto delle esperienze che salvano», «la gioia degli incontri decisivi che hanno il sapore della “prima volta”».

Nudità per nudità. Quando sei nudo il primo vestito che puoi trovare è lo sguardo pietoso di qualcuno che ti raccoglie e ti accoglie. Maria inaugura quel “Vangelo della tenerezza” fatto di sguardi disarmati e disarmanti, che proprio quel bambino, che ora tiene in braccio, da grande inaugurerà, sconvolgendo tutti e tutto. Maria non si limita a “vedere”, ma posa il suo sguardo trasfigurando la realtà. Lascia su quel corpo tracce di indelebile tenerezza che nessun dolore mai cancellerà.

Da grandi noi siamo il riflesso degli sguardi ricevuti, la somma degli sguardi che si sono posati su di noi. Gesù stesso farà memoria di questo sguardo e da grande lo offrirà ad altri, ai denudati che incontrerà. A tutti quelli ai quali gli occhi sono stati spenti per troppa miseria e troppa crudeltà.

Maria offre riparo alla luce. Maria posa gli occhi nel cuore del mistero. Entra laddove mai nessuno è entrato. Entra nel luogo dove pulsa la vita. Proprio il discepolo che la prenderà nella sua casa, il discepolo che Gesù amava, Giovanni, scriverà nel suo Vangelo: «In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini» (Gv 1,4). Per questo, dice don Tonino, Maria «l’ha coperto subito nei panni, quasi per comprimere la luce di quel corpo e non rimanerne accecata. Eccolo lì, 1’atteso delle genti lambito dagli occhi di Maria, come agnello tremante sfiorato dalla lingua materna».

Gli occhi di Maria si elevano abbassandosi. Si muovono tra occhi «stanchi di scrutare» un cielo che su di noi tace muto. Un cielo vuoto che non parla più ai cuori degli uomini di un qualche possibile Dio, dopo l’ultimo dio dichiarato da Nietzsche ormai morto. Gli occhi di Maria si muovono tra occhi delusi a causa di questa “notte del mondo” (Heidegger) che imperterrita allunga le sue ombre nelle coscienze svuotate di senso e di speranza. Occhi disperati «per ritardi imprevisti. Stanchi per lunghe vigilie. Fiammeggianti per subitanee speranze. Chiusi sottoterra per sempre, dopo l’ultima struggente invocazione: “Ostende faciem tuam!”». Come dice Don Tonino, «Occhi di vegliardi e di bambini. Occhi di esuli e di oppressi. Occhi di sofferenti e di sognatori». Gli occhi di Maria sono più grandi di quelli dei profeti, dei patriarchi, dei pastori, degli scribi, solo perché hanno saputo aspettare sulla soglia del niente ….. ».

Sguardo di tenerezza. La tenerezza è la grazia di chi nella tua fragilità sa starti accanto senza fare ombra a quel poco di luce che ancora ti è rimasta, senza farti vergognare di quella tua nudità che più non copre l’ultimo lembo della tua dignità.

Ci sono sguardi che vestono e sguardi che spogliano. Quelli di Maria «vestirono di carità il Figlio di Dio. I nostri invece, spogliano con cupidigia i figli dell’uomo». Ci sono sguardi che sfiorano, che “amano, illuminando senza toccare l’ombra” (C. Bobin) e sguardi che catturano. Le palpebre di Maria «quella notte, sfiorarono 1’Agnello deposto ai suoi piedi con un tiepido brivido d’ala. Le nostre, invece, si poggiano sulle cose, pesanti come pietre. Passano sulla pelle, ruvide come stracci di bottega. Feriscono i volti, come lame di rasoio».

I suoi sono «occhi trasparenti di santità». Occhi che accarezzano e non che trattengono. Il suo sguardo non è fatto per penetrare, ma per vegliare. Sguardo di custodia e di cura,m e non di possesso e di consumo. Prima di avvolgerlo in fasce, dice don Tonino, Maria ha avvolto quel bambino con il suo sguardo. Maria non guardava per prendere, per catturare, ma solo per contemplare, per lasciare che il mistero le crescesse dentro. Maria donna dallo sguardo accogliente e ospitale. Non guardava quel bambino per carpirne il segreto, ma perché esso potesse farsi anima nel cuore del tempo, sì da poter germogliare a tempo opportuno.

Ci sono sguardi che rendono profane anche le cose più sante, e sguardi che con la loro purezza hanno il potere di portare la santità fin dentro i tanti porcili di oggi dove milioni di figli prodighi aspettano di rientrare in se stessi per far ritorno alla casa del Padre.

Ci sono sguardi che liberano e sguardi che contaminano. A noi che spesso «spegniamo gli sguardi delle generazioni future», Maria ci insegna che a volte gli occhi possono essere gravidi di futuro, se come piccole luci nella notte del mondo sanno accendere sentieri di speranza.

A noi che spesso «inseguiamo altri volti, che corriamo dietro ad altre sembianze», Maria ci ricorda tutta la verità delle parole di Gesù: «La lucerna del corpo è l’occhio; se dunque il tuo occhio è chiaro, tutto il tuo corpo sarà nella luce». A noi che amiamo la trasparenza dell’esibizione che costruisce verità accomodanti, Maria insegna a portare «sempre negli occhi incontaminati i riverberi della trasparenza di Dio», per stare dalla parte della verità ed evitare la logica delle maschere.

Maria sa che gli occhi che ci mancano sono quelli per guardarci dentro. Per spogliarci senza vergognarci. Per elevarci senza essere illusi. Lei che vedeva il Figlio, ha saputo guardarsi attraverso il Figlio. Lei ha capito che il vero sguardo è quello del cuore, perché «il cuore ha delle ragioni che la ragione non comprende».

Lei sa che la prima volta che siamo stati guardati noi non avevamo ancora gli occhi, e «che nel fondo dell’ anima ci è rimasta la nostalgia di quello sguardo». Lo cerchiamo mentre da esso siamo cercati. Lei lo ha trovato e lì si è fermata. Maria – donna del primo sguardo – ha cercato quello sguardo primo che da sempre su di lei si era postato.

Entrare nello sguardo di Maria è entrare con occhi nuovi nella nuova creazione. Perché, «dopo una foresta di attese, [lei è stata] riviera limpidissima bagnata dal fiume della grazia». Maria ci insegna a posare lo sguardo su Dio senza mai pretendere di catturarlo. A guardarlo negli occhi attraverso quella nostra fragilità che se non ce lo fa vedere, di certo ce lo fa cercare. Per poterci anche noi guardare con gli occhi coni quali Egli da sempre guarda noi.

Ma a che cosa serve avere occhi per guardare Dio e non avere quelli capaci di vedere gli latri, il nostro prossimo? Gli occhi su Dio si illuminano di sguardi posati su coloro che ci passano accanto o che da lontano vengono nelle zone della nostra prossimità. Le geografie degli occhi non conoscono distane o confini, ma solo infiniti abbracci che ci fanno figli di uno stesso mare.

Ecco la sfida di questa festa patronale: guardare Maria che con il suo sguardo ci chiede occhi nuovi per vedere ciò che nessuno vuole vedere e d qui cominciare per cambiare noi e la nostra città.

A cura di Michele Illiceto