“Maglie d’amare” a Manfredonia (FOTO)

Di:

Ieri mattina l’associazione “gli amici di Gianluca” insieme al “Centro Diurno Disabili l’Airone” hanno animato del vie del centro di Manfredonia per pubblicizzare alcuni progetti di solidarietà volti ad aiutare e sostenere i loro ragazzi! La novità 2019:è MAGLIED’AMARE! 4 fantastiche t-shirt che rappresentano la nostra città con citazioni in vernacolo e monumenti che fanno parte della nostra identita’! Me Co fact sobt!