Martusciello: «Un match molto importante»

La Juventus è pronta a fare il suo esordio stagionale all’Allianz Stadium, in programma domani alle ore 20,45 contro il Napoli (biglietti ancora disponibili). Oggi, per presentare la partita, ha parlato in conferenza stampa il vice allenatore Giovanni Martusciello. «Il recupero di Mister Sarri procede bene, è sempre stato presente all’interno della struttura della Continassa. Deve ultimare dei test nel pomeriggio e poi vedremo se riuscirà a presenziare domani in panchina».