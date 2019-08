Morte Michele Cologno, Miglio proclama il lutto cittadino

Di:

San Severo. Per la scomparsa di Michele Cologno, già Sindaco della Città di San Severo dal 1981 al 1986, il Sindaco avv. Francesco Miglio, così come accaduto in passato, con Ordinanza n. 167, ha proclamato il lutto cittadino in concomitanza con i funerali, in programma oggi pomeriggio, venerdì, alle ore 16,30 nella Chiesa Cattedrale Santa Maria Assunta. Il corteo funebre muoverà alle ore 16,00 da Piazza Municipio.

Il lutto cittadino viene proclamato dalle ore 15,30 alle ore 18,30 di oggi venerdì 30 agosto, al fine di unire la cittadinanza al dolore della famiglia e per consentire la partecipazione ai funerali a dimostrazione che la Città di San Severo ha rispetto delle Istituzioni e di chi l’ha amata intensamente.

Con tale ordinanza il Sindaco ha anche disposto di: sospendere tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente in programma nell’arco di vigenza del lutto cittadino; procedere all’esposizione delle bandiere a mezz’asta nelle sedi comunali.

Il Sindaco invita i concittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le Associazioni Sportive, ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto durante i funerali.