Ospedale Manfredonia, NURSIND “Attuare quanto previsto dal DM 70”

A seguito delle ultime note apparse su questa testata, riguardanti le sorti del presidio ospedaliero di Manfredonia, in qualità di sindacato infermieristico presente e rappresentato in azienda, desideriamo formulare alcune precisazioni.

La sconsideratezza con cui i comunicati precedenti davano buone possibilità di trasformazione del nostro presidio da ospedale di base ad ospedale di primo livello denota notevole mediocrità nelle dinamiche sanitarie.

Infatti, nessuna commissione regionale o ospedaliera è in grado di modificare un decreto ministeriale così corposo come il Dm 70 e questo doveva saperlo anche il consigliere Campo.

La realtà è che attualmente non siamo in grado di potenziare nulla…..(servizio 118 insufficiente, liste di attesa lunghe per esami diagnostici e per l’assistenza domiciliare, assenza della traumatologia, carenza cronica di anestesisti).

Ciò che chiediamo è semplicemente l’attuazione di quanto previsto dal DM 70 e quindi il necessario per potenziare l’ospedale di base.

Per fare questo è indispensabile il supporto dei medici di famiglia che dovrebbero dirottare i pazienti nel ns presidio invece che altrove.

Inoltre, la direzione generale dovrebbe attivarsi per una giusta dotazione delle alte professionalità non solo nei presidi di San Severo e Cerignola, tralasciando come sempre Manfredonia e

nessuno dovrebbe strumentalizzare la questione “ospedale” per fini personali.

Segretario Aziendale NURSIND e RSU Asl Fg Dott. Michelangelo Impagnatiello