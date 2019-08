Puglia, castelli e nobili conquistano Venezia

Di:

La Puglia è considerata la regione più cinematografica d’Italia e a lei è dedicato uno degli eventi più prestigiosi di tutta la rassegna che si terrà la sera del 31 agosto nella suggestiva cornice di Palazzo Cavanis e della Terrazza dei Nobili entrambi in Fondamenta Zattere Gesuati affacciati sul canale della Giudecca.

Il tutto organizzato e promosso da Assocastelli in collaborazione con Assessorato Cultura e Turismo della Regione Puglia e Fondazione Apulia Film Commission per celebrare l’ingresso delle dimore storiche pugliesi nel grande cinema.

L’occasione è quella di dare l’avvio all’iniziativa “Il Film più Bello: la Puglia” già presentata nelle scorse settimane a Bari e a Lecce.

Si tratta della prima selezione delle 25 più belle dimore d’epoca e storiche della Puglia disponibili come location e set per le produzioni cinematografiche e televisive.

Si inizia alle 18,30 nella cornice del palazzo che fu dei conti Cavanis con la visita privata alla mostra dedicata all’artista Pino Pascali organizzata dalla Fondazione Pino Pascali di Polignano Mare.

Ospiti d’onore il produttore Gian Gabriele “Giangi” Foschini, patron della Gika Productions, che verrà premiato con il riconoscimento “Cinema e Patrimonio” nella veste di produttore del film Stai Sereno – Stay Calm, girato in Puglia, che vede impegnato alla regia Davide Dapporto rispettivamente figlio e nipote degli attori Massimo e Carlo Dapporto) e presente nel cast anche la star hollywoodiana Billy Zane (attore reso celebre per i suoi ruoli in pellicole come Ore 10 Calma Piatta e Titanic) e gli attori Samantha Capitoni, Francesco Meoni e Corrado Fortuna.

Nella produzione è impegnato anche Guido De Angelis che in passato realizzò la serie cult Elisa di Rivaombrosa.

Altri ospiti d’onore Nancy Dell’Olio considerata la più prestigiosa ambasciatrice della Puglia nel mondo e Gianluca Mech, patron dell’omonimo gruppo vicentino leader nell’alimentazione del benessere.

Proprio lui diventerà il quinto ambasciatore del patrimonio architettonico storico d’Italia, il riconoscimento nazionale più importante, insieme a Tommaso Dragotto presidente di Sicily By Car,Luca Iannarone amministratore delegato di Interflora, il cardinale Gianfranco Ravasi presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura e sir Benjamin Slade rappresentante di Assocastelli nel Regno Unito.

Il tutto con la presenza di alcune tra le più affascinanti “castellane” di Puglia:Lucia Cariati,Fabrizia Dentice di Frasso(con il marito il principe Giuliano Dentice di Frasso), Annarita Ingrosso e Susanna Mariani Sangiovanniaccompagnata dalla figlia Allegra Sangiovanni.

Presente anche il vertice del Turismo della Regione Puglia con a capo l’attivissima assessoreLoredana Caponee il direttore del dipartimento cultura e turismo Aldo Patruno.

E poi la Fondazione Apulia Film Commission, considerata la più attiva a livello nazionale, con il presidente Simonetta Dellomonaco e il direttore Antonio Parente con Cristina Piscitelli e Rocco Colangelo.

E infine Assocastelli, promotore principale dell’iniziativa, con il suo presidente barone Ivan Drogo Inglese affiancato dal console per la Puglia Cristina Caiuloe dal neo designato console per il Veneto Alberto Rui, con loro anche la contessa Carolina Reviglio della Veneria, gli architetti Rodolfo Bigolin e Rochi Luigi Venezia e Giorgio Girelli proprietario dell’azienda veneziana che realizza i più accurati interventi con l’utilizzo del legno.

Drogo Inglese è riuscito nell’impresa di dare visibilità alle dimore storiche nell’ambito della kermesse cinematografica e dichiara“Il patrimonio architettonico storico deve essere sempre il protagonista. Anche nel cinema”.

Rigorosamente pugliese il vino che verrà servito alla cena nella Terrazza dei Nobili, fornito dall’associazione Puglia in Rosè diretta da Lucia Nettis.

