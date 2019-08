Puglia. Scuola nel caos: in fumo 307 immissioni in ruolo

Di:

Riapre i battenti la scuola ma, a sentire i sindacati, dall’analisi effet­tuata dall’Ufficio scolastico regionale emerge «l’amara conferma: non sarà possibile soddisfare il contingente di immissioni in ruolo assegnato alla no­stra regione». A lanciare l’allarme sul personale dei docenti è Gianni Verga, segretario della Uil Scuola Puglia, so­stenendo che «a causa del ritardo nel­l’attivazione delle procedure concor­suali e della indisponi­bilità dei posti del per­sonale in pensione con “quota 100”, su 2.106 as­sunzioni a tempo inde­terminato la Puglia può nominare soltanto 1.799 docenti». In pratica, «in una regione che manife­sta da tempo sete di con­tinuità didattica e la sta­bilizzatone dei precari, ci si permette il lusso di restituire 307 immissioni in ruolo». Delle 2.106 le immissioni in ruolo nella nostra regione, 397 sono per l’infanzia (64 sostegno), 239 per la scuola prima­ria (40 sostegno), 517 nella scuola media (44 sostegno) e 953 nella scuola supe­riore (23 sostegno). «Quindi, restano fuori oltre 1.300 posti (lasciati con “quo­ta 100”), decine di posti non date ai ruoli sul vecchio contingente per svariati motivi e circa 4.000 deroghe sul so­stegno non stabilizzate». La copertura dei posti vacanti, infatti, è valsa sol­tanto sino al 29 maggio scorso, «non considerando i posti rimasti liberi con il contingente dello scorso anno, i posti dei pensionati con “quota 100” e le mi­gliaia di posti in deroga sul sostegno che, in Puglia, sistematicamente si at­tivano».

Come recita un famoso ritor­nello, anche quest’anno i pugliesi non cambieranno, “stessa spiaggia stesso mare”, con un ritorno a scuola in cui si assisterà all’ennesimo valzer di docen­ti. Le immissioni in ruolo copriranno poco e male il deficit di docenti sul territorio costringendo i dirigenti sco­lastici – dice Verga – ai salti mortali per avviare l’anno scolastico e garantire l’offerta formativa e tanti studenti e tante famiglie a cambiare docente.

Fonte: ReteGargano