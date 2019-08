Scomparsi Piacenza, ricerche senza sosta

Foto diffusa dal Soccorso Alpino sul quarto giorno di ricerche di Massimo Sebastiani (45 anni) e Elisa Pomarelli (28) scomparsi da domenica scorsa in provincia di Piacenza, 29 agosto 2019. L'attenzione degli investigatori si sta concentrando sull'auto dell'uomo, posta sotto sequestro e affidata ai Carabinieri del Ris di Parma. Si cerca inoltre il bunker di Sebastiani che aveva in più occasioni parlato di un non meglio precisato rifugio che stava costruendo in mezzo ai boschi. ANSA/CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO