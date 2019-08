Superenalotto, vincita da 65mila euro a Vieste

Di:

SuperEnalotto ha baciato Guidonia Montecelio (RM) con una vincita da 65.373,05 euro, registrata giovedì 29 agosto, presso il punto vendita Sisal Bar Tabacchi situato in Piazza Matteotti 11.

Ma non solo anche a Tivoli (RM) la dea bendata a portato una vincita del Superenalotto da 65mila euro, presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Tiburtina situato in Via Tiburtina 171. Stessa cifra anche a Vieste (FG) dove il fortunato giocatore aveva giocato presso il punto vendita Sisal Edicola De Maria di De Maria Carlo situato in Corso L Fazzini.

Nell’ultimo concorso il SuperEnalotto inoltre ha assegnato:

303.385 vincite con punti 2 e 14.343 vincite immediate da 25 Euro.

SuperEnalotto, solo nell’ultimo concorso, ha assegnato ben 369.617 vincite.

Il Jackpot di SuperEnalotto continua a crescere, attestandosi a 57.900.000,00 euro disponibili per il prossimo concorso di sabato 31 agosto.

PressGiochi