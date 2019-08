Tutti pazzi per Neri Marcorè al “Gargano Media Festival”

Il poliedrico Neri Marcorè sarà protagonista della seconda serata del “Gargano Media Festival, l’evento realizzato da Comune di Vico del Gargano-Assessorato alla Promozione del Territorio, Comune di Peschici e Pro Loco San Menaio & Calenella, con il sostegno di Regione Puglia e Ferrovie del Gargano.

L’appuntamento con il volto noto del piccolo e grande schermo – che sarà intervistato dal giornalista Sky Stefano Meloccaro – è fissato alle ore 20.30 di giovedì 5 settembre in Piazza Pertini a Peschici.

Una carriera, quella di Neri Marcorè, che permetterà di esplorare a tutto tondo il mondo della comunicazione e dei nuovi media, argomenti al centro del “Gargano Media Festival”.

Sin da bambino, infatti, Neri si dilettava nell’imitare personaggi famosi, uno tra tutti Ornella Vanoni.

Dopo la laurea ha iniziato a dedicarsi al doppiaggio e nel 1993 ha debuttato a teatro con lo spettacolo di Carlo Goldoni “La finta ammalata in musica”, a cui ha fatto seguito la commedia musicale “Belushi, sesso, droga and rock’n’roll”. Poi è arrivato sul grande schermo con “Ladri di cinema” diretto da Pietro Natoli.

La prima apparizione televisiva ha visto Marcorè al fianco di Corrado nell’edizione 1998 de “La Corrida”. Sono seguiti poi “Stasera mi butto” e “Ricomincio da due”. La sua carriera televisiva è decollata grazie all’incontro con Serena Dandini, con la quale ha collaborato a diverse trasmissioni come il “Pippo Kennedy Show”, “L’Ottavo Nano” e “Parla con me”, in cui imitava diversi personaggi del mondo politico e dello spettacolo.

Dal 2002 al 2003 ha lavorato con la Gialappa’s band nella trasmissione “Mai dire Domenica”.

Insieme al professore Piero Dorfles ha condotto “Per un pugno di libri”, ed è stato al timone del programma fino al 2011.

L’attività artistica di Neri Marcorè si è ramificata al punto da comprendere teatro, televisione e cinema. Nel 2008 ha debuttato all’Ambra Jovinelli di Roma con lo spettacolo “Un certo signor G”, imperniato sull’opera musicale di Giorgio Gaber; contemporaneamente ha girato alcune fiction di successo, tra cui “Papa Luciani”. Ha ottenuto la nomination ai David di Donatello e vinto un Nastro d’Argento come miglior protagonista per il film “Il cuore altrove” di Pupi Avati, che lo ha diretto anche ne “La seconda notte di nozze” e “Gli amici del bar Margherita”.

Marcorè ha mantenuto il legame con la sua città natale occupandosi della direzione artistica del teatro di Porto Sant’Elpidio. Ha fatto parte del cast delle due fortunate serie tv “Tutti pazzi per amore”.

Ha recitato in “Mi rifaccio vivo” di Sergio Rubini, “Smetto quando voglio” e “Smetto quando voglio – Ad honorem” di Sydney Sibilia, “Sei mai stata sulla Luna?” di Paolo Genovese, “Latin lover” di Cristina Comencini.

Il “Gargano Media Festival” proseguirà il 6 settembre a San Menaio con Gianfranco Vissani, il 7 e l’8 a Vico del Gargano con Arrigo Sacchi e Walter Veltroni.

