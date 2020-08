A tu per tu con il Manfredonia calcio 1932 – Carlo Burdo (VIDEO)

Manfredonia, agosto 2020. Carlo Burdo è un nuovo innesto nel reparto difensivo del Manfredonia Calcio 1932.

Difensore classe 1994, cresciuto nelle giovanili dell’Andria, esordisce tra i “grandi” in Eccellenza con il Corato nel 2011/2012, dove resta per due stagioni, e dove impressiona per la maturità nonostante la giovanissima età. L’anno dopo è al San Severo in serie D, per poi proseguire a Galatina, Monti Dauni, Ostuni, nuovamente Corato, Molfetta, Castellaneta e ancora San Severo.

Calciatore che sa abbinare qualità e quantità, ed in grado di dare corsa, disciplina tattica e varietà di soluzioni in diverse zone del campo.

A cura dell’avvocato Antonio Castriotta, Manfredonia 30 agosto 2020.