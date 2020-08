Asl Bari assume, a tempo determinato, 50 dirigenti psicologi

Bari, 30 agosto 2020. Correva l’anno 2018 allorchè l’Asl di Bari e provincia svolge concorso pubblico (titoli e esami) per otto posti di dirigente Psicologo disciplina Psicologia. Accade che la selezione non viene praticata “ …per difficoltà nella costituzione della Commissione esaminatrice per mancata accettazione da parte dei componenti sorteggiati in ambito Asl e Regionale”. Il 31 luglio 2019 l’Asl barese richiede alla Regione Puglia la designazione di ulteriori membri della Commissione d’esame in sostituzione di quelli già individuati(con atto deliberativo del 21.12.2018) che però risultano rinunciatari.

Con successiva nota del 28 luglio 2020 i vertici dell’Asl sollecitano gli Uffici regionali alla nomina della predetta Commissione. La risposta della Regione? Non è dato sapere. Si apprende invece che pochi giorni fa il direttore generale e il direttore sanitario dell’Asl, nelle more dell’espletamento della prova per gli 8 dirigenti psicologi e considerata la grave carenza di quest’ultimi nonché l’indifferibile necessità di assicurare psicologi alle strutture dell’Asl, dispongono il reclutamento di cinquanta dirigenti psicologi con contratto di lavoro a tempo determinato : sei mesi dalla data di sottoscrizione dell’accordo.

Psicologi attinti dalla graduatoria—e che si dichiareranno immediatamente disponibili a prestare servizio attivo e a tempo pieno– riconducibile alla procedura selettiva per il conferimento di incarichi di Dirigente psicologo utilizzata per far fronte ad altre emergenze assistenziali. La spesa presunta,anno 2020, è pari a 1.051.000,00 euro al lordo dell’Irap e oneri sociali.

A cura di Nino Sangerardi, Bari 30 agosto 2020