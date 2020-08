Francesco Di Battista “Ci sia un confronto a 6 tra i candidati sindaco di Lucera”

Lucera, 30 agosto 2020. “Entrando nel vivo della campagna elettorale, al fine di consentire, o agevolare le scelte che i cittadini sono chiamati a compiere, vista anche l’abbondanza di differenti proposte politiche per questa straordinaria tornata elettorale di settembre, ritengo utile, anche nell’ottica di stabilire un dialogo e perché no, possibili convergenze e collaborazioni per la futura gestione amministrativa dei prossimi cinque anni, un confronto tra i candidati sindaci, condotto da uno o più giornalisti e aperto anche alla partecipazione dei cittadini”.

È la proposta che Francesco Di Battista, candidato sindaco di Lucera della coalizione “Fare, meglio”, lancia agli altri cinque aspiranti alla carica di primo cittadino: Fabrizio Abate, Dalila Brescia, Giuseppe De Sabato, Raffaella Gambarelli e Giuseppe Pitta.

“In questa campagna elettorale anomala per tanti aspetti – spiega – è quantomai necessario che i lucerini abbiano a disposizione quanti più elementi per scegliere il futuro sindaco. Hanno bisogno di conoscere intenzioni, prospettive e soluzioni alle problemi che interessano la città. Chi amministrerà Lucera dovrà affrontare situazioni difficili ed è utile a tutti sapere quali sono le posizioni nei confronti di situazioni e temi importanti per la comunità. Pertanto, propongo un confronto diretto tra tutti e sei candidati in un evento da fissare per questa settimana. Tutti potremo rispondere alle stesse cinque o sei domande in un tempo limitato, per esempio, di tre minuti ciascuno. In questo modo offriremmo un ampio panorama di progetti e idee che potranno essere d’aiuto agli elettori lucerini. Suggerisco come luogo del confronto Piazza Duomo – conclude il candidato – con diretta video sui social di ciascuno”.