Landella “Forza Ciro, tutta la città è con te in questa battaglia”

Foggia sotto choc per quello che è successo Ciro. L’ operatore di Orotezione civile è intervenuto con la sua squadra per un incendio divampato nei pressi di Candela sulla A16. Durante le fasi di spegnimento il ragazzo di 19 anni è stato travolto da un’auto in corsa. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Foggia con una eliambulanza, è stato operato tre volte e, adesso, si trova in rianimazione.

Il sindaco di Foggia Franco Landella sulla sua pagina facebook: “Ciro, volontario della Protezione Civile di ERA Ambiente, è stato investito da un’auto in corsa mentre era impegnato a spegnere un incendio in autostrada. Dopo alcuni delicati interventi chirurgici, lotta per la vita al Policlinico Riuniti. Forza, Ciro! Tutta la città è con te in questa battaglia”.

Leonardo Iaccarrino, vigile del fuoco, nonché presidente del consiglio comunale di Foggia, racconta la reazione di un suo collega alla notizia: “Ieri mattina inizio il mio turno di lavoro alle 8 e, come per altre giornate lavorative, tanti volontari ci affiancano nelle operazioni di spegnimento. Ad un certo punto vedo il mio caposquadra sbiancare in viso, senza parlarci capiamo che è successo qualcosa di grave. Ci viene appena comunicato che “uno dei nostri” è stato investito in autostrada. Sì Ciro, tu sei ” uno dei nostri”. Combatti da leone perché tutti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia pregano per Te”.

Giuseppe Croce, presidente della Pro Loco di Foggia: “In questo momento Ciro è nostro figlio o nostro fratello o nostro nipote e preghiamo intensamente per lui perché possa tornare a sorridere insieme ai suoi genitori, ma soprattutto a credere in un mondo fatto di ideali. Se a 18 anni dedichi il tuo tempo al volontariato sicuramente credi in un mondo diverso e migliore. Ciro, come i tanti volontari che ogni giorno sacrificano il loro tempo per un ideale o come i pompieri e le forze dell’ordine o il personale sanitario impegnato nella lotta contro il Covid-19 non sono eroi solo per un giorno, o se purtroppo succede un evento drammatico. Ciro sta lottando per la vita”.